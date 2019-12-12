МВД Украины назвало имена подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета

В МВД Украины назвали имена пяти подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, следует из заявления пресс-службы ведомства.

«Отделили лиц, объективно подозреваются в убийстве Павла Шеремета — это Яна Дугар, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и супруги Владислав и Ирина Грищенко», — говориться в сообщении.

Также следствие пришло к выводу, что основным мотивом убийства стало стремление к «дестабилизации ситуации в государстве».

12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. По словам министра, с согласия Генпрокуратуры МВД объявляет подозрение этим фигурантам.

Уроженец Белоруссии Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева. В качестве приоритетной версии следствие рассматривает месть за профессиональную деятельность.



