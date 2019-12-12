Парковочные войны нового уровня – электрокары против бензиновых машин. «Тесловоды» начинают мстить

В Хорватии члены местного клуба владельцев Tesla решили отомстить невежливым водителям бензиновых автомобилей, которые часто блокируют своим транспортом места, выделенные для электромобилей. Обычно это происходит на парковках у супермаркетов или офисных зданий, оборудованных розетками для зарядки, хотя, бывает, автохамы паркуются и на выделенных зарядных станциях.

К сожалению, явление приобретает характер эпидемии, пишет Autoevolution. Ему даже придумали название – ICE-ing (можно буквально перевести как «ДВС’ничание», от ДВС – двигатель внутреннего сгорания). Владельцы электромобилей жалуются, что водители традиционных машин все чаше и порой сознательно занимаю места, предназначенные для зарядки электромобилей. В некоторых странах за такую парковку полагается штраф и даже эвакуация, но эти меры не очень эффективны.

Хорватские владельцы Tesla объединились с коллегами по элекротранспорту других марок и всего на 6 минут заблокировали своими машинами одну из бензоколонок. Это был символический жест, призванный продемонстрировать, насколько нелепо подобное поведение.





«ДВС’ничание» не единственный акт агрессии против электромобилей. В Америке все чаще регистрируются случаи намеренного их повреждения, например когда прохожие, даже не автомобилисты, царапают машины.



