Собственный электрический кроссовер создают в Турции. Итальянская Pininfarina помогает

Турция готова начать производство первого собственного автомобиля. Это будет электрический кроссовер, созданный при участии итальянского ателье Pininfarina. В ближайшие дни опытный образец опробует президент Турции Реджеп Эрдоган, а в серийное производство турецкий электромобиль планируют запустить в 2021 году.

Электрокроссовер будет выпускаться Объединенной автомобильной группой, которая сформирована с участием пяти крупнейших индустриальных компаний страны, пишет 12 декабря Carscoops. Выпуск намечено наладить на заводе в индустриальном районе Гебзе северной провинции Коджаэли.

Турецкий электрокроссовер должен поступить в продажу в самом начале 2022 года, а к 2030 завод планирует выпускать уже пять моделей. Среди заявленных особенностей – отсутствие традиционной спутниковой навигационной системы. Вместо нее предполагается установка некоей новой системы, использующей технологию «дополненной реальности» и анализа изображений. На данный момент рабочих образцов такой системы не существует, но считается, что к моменту начала производства она будет готова.

Желание иметь «собственный» автомобиль созревало у турецких властей давно. Президент Эрдоган, в частности, собирался пересадить соратников по правящей партии, а потом и остальных чиновников на Volkswagen Passat турецкой сборки, поскольку они более патриотичные, чем импортированные Audi, на которых, в основном, ездят представители власти сейчас. Однако этим планам не суждено было сбыться, потому что из-за военного конфликта с курдами Volkswagen передумал строить сборочный завод.







