Россия и Парагвай заключили соглашение о таможенном сотрудничестве

Россия и Парагвай заключили соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Соглашение между правительствами двух стран было заключено в городе Асунсьон, документ подписали заместитель руководителя ФТС России Владимир Ивин и директор Национального таможенного управления Парагвая Хулио Фернандез.

Положения документа открывают широкие возможности для взаимодействия между ФТС России и Национальным таможенным управлением Парагвая по основным направлениям деятельности: борьба с контрабандой, контрафактом и другими видами таможенных правонарушений, реализация совместных мер по упрощению таможенных формальностей во взаимной торговле, обмен предварительной информацией о перемещаемых через границу товарах, взаимопомощь в вопросах взимания таможенных платежей, управление рисками, обучение и повышение квалификации кадров, обмен и анализ данных таможенной статистики.

"Соглашение является первым российско-парагвайским договором правительственного уровня и закладывает правовую базу для будущего взаимодействия таможенных органов двух стран", — отмечается в сообщении.



