"Пилон" попал под наблюдение в рамках банкротного иска от налоговой

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области ввел процедуру наблюдения в отношении компании «Пилон», с банкротным иском к которой вышла Федеральная налоговая служба. Информация об этом размещена на сайте «Электронного правосудия».

Как уточняет "Коммерсантъ", актуальная сумма требований налоговой – 138 млн рублей, при этом мировое соглашение между сторонам пока не достигнуто. По данным СПАРК на 12 декабря, к «Пилону» в 2019 году было подано 111 исков на общую сумму в 596 млн рублей.

"Фонтанка" рассказывала историю некогда крупнейшей мостостроительной организации, которую еще в августе 2019 года собирался поддерживать губернатор Петербурга Александр Беглов. В марте к «Пилону» был подан банкротный иск от налоговой инспекции, а список кредиторов растет. Сотни сотрудников уволились с привлечением прокуратуры для получения зарплаты.

Компанию «Пилон» в 1993 году открыл Мевлуди Блиадзе. По данным СПАРК, за последние 10 лет с ней было заключено 33 контракта общей стоимостью более 40 млрд рублей. За время своего существования «Пилон» успешно реконструировал набережную реки Фонтанки и Троицкий мост, отремонтировал Прачечный и Синий мосты, построил путепроводы через Москву-реку к «Москва-сити», развязки КАД, ЗСД и сделал много чего еще.



