Глава Нацбанка Украины сравнил прекращение транзита российского газа с санкциями

Остановка транзита российского газа через Украину отрицательно скажется на экономике страны, заявил глава Нацбанка Украины (НБУ) Яков Смолий в ходе брифинга. Трансляция брифинга велась на официальном YouTube-канале ведомства.

«Реализация рисков приведет к ухудшению инфляционных ожиданий и осложнить доступ к международным рынкам капитала в условиях необходимости осуществления долговых выплат», — заявил Смолий.

Он также подчеркнул, что угроза прекращения транзита газа по влиянию на экономику сравнима с новыми экономическими санкциями со стороны России, продолжением военного конфликта на Донбассе и усилением турбулентности на мировых финансовых рынках.

Контракты на поставку российского газа на Украину и его транзит через территорию страны истекают в конце 2019 года. В ходе проведения саммита лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия) 9 декабря Киев и Москва не смогли достичь договоренностей по газовым вопросам, но решили продолжить переговоры.



