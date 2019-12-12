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Город
12.12.2019 21:08
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Смольный разделил ремонт городских дорог на 4 куска, но контракты достались только 3 дорожникам. Весь «пирог» тянет почти на 2 млрд рублей

Дирекция транспортного строительства подвела итоги тендеров на ремонт петербургских дорог. Информация об этом 12 декабря появилась на сайте госзакупок.

Город поделили на четыре части по географическому принципу. По всем контрактам единый дедлайн – 15 ноября 2020 года. Дорожное полотно юго-западных административных районов города за 696,5 млн рублей приведет в порядок «СК «Орион Плюс». Стоит отметить, что гораздо больше – 4,3 млрд рублей – этой компании принесут Лиговский и Гореловский путепроводы, которые она подобрала после ухода с рынка «Пилона».

Дороги северо-восточных районов города потребуют финансового вливания в размере 472 млн рублей. Ими займется компания «ВАД», которая в данный момент также занимается расширением федеральной трассы «Скандинавия». Стоит отметить, что «ВАД» скинула стоимость ремонта на 2 млн рублей, а в её тендере поучаствовали хоть какие-то конкуренты. Правда до финальной стадии закупки они не дошли.

Эта же компания стала победителем в аукционе на дороги северо-западных районов Петербурга. Кроме «ВАД» в тендере пытались участвовать компании «Стройинвест» и «Стройком». Обе сделали предложение фактически на 10 млн рублей меньше, чем «ВАД», но дирекция признала их заявки не соответствующими требованиям закупки. В результате контракт на 327 млн рублей достался дорожному гиганту.


Юго-Восток Петербурга оказался в зоне ответственности ПО «Возрождение». Она опустила начальную стоимость контракта на 2,5 млн рублей, то есть до 472 млн рублей.

В апреле 2019 года на ремонт городских дорог было разыграно 4,2 млрд рублей. Тогда среди победителей была компания «АБЗ-Дорстрой».

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