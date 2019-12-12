Все круги судебного ада. Зорькин предлагает усложнить гражданам путь в Конституционный суд

Глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин предложил законодательно закрепить необходимость пройти все суды общей юрисдикции перед обращением в КС. Перепрыгивание через инстанции рискует нарушить бесконфликтное взаимодействие систем.

О «некоторых проблемах» в отлаженном взаимодействии с судебной практикой Зорькин 12 декабря сообщил Владимиру Путину на традиционной встрече в День Конституции. Юрист отметил, что у российского КС нет конфликтов с другими судами, прежде всего с Верховным, но гладко не всё.

Орган конституционного надзора принимает к рассмотрению завершённые дела: в КС граждане обращаются, уже имея на руках решения судов, но в Верховный суд за торжеством справедливости идут не все. Это, по словам Зорькина, может стать спусковым механизмом для конфликта.

«Как правило, конечно, мы смотрим, как аналогичные дела, на каких правовых позициях решаются Верховным Судом, может быть, у них есть постановление пленума, особенно когда облегчена практика. Если такого нет, тогда получается, как это сказать образно, перехват, что называется, из одной системы в другую», – объясняет председательствующий и предлагает закрепить все этапы «на каком?то уровне закреплено в законодательстве».











Диалог между Верховным и Конституционным судами не всегда был простым и не раз приводил к конфликту полномочий. Так, в 2008 году обратившееся в КС ОАО «Хакасэнерго» указывало на деликатную ситуацию: Верховный суд отказался исполнять решение КС, которое служит основанием для пересмотра дела заявителя, поскольку постановление вышло позже сформулированной ВС позиции, а, значит, вновь открывшимся обстоятельством не является. Тогда Конституционный суд новым решением разъяснил, что его постановления окончательны и обжалованию не подлежат.

В 2013 году, выступая на международной конференции в Сербии, Валерий Зорькин отметил, что решения Верховного суда далеко не всегда соответствуют правовым нормам.



