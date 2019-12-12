СМИ: Один из пропавших в пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов» найден мертвым. Возбуждено дело

В ходе поиска трех пропавших без вести во время возгорания на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске, было найдено тело одного из них. Об этом пишет вечером 12 декабря «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Поиски еще двоих пропавших продолжаются.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 216 УК РФ и будет искать виновных в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Пресс-служба Северного флота ранее сообщала, что 10 человек с симптомами отравления продуктами горения были отправлены в медчасть. В свою очередь журналисты уверяли, что 12 человек обратились за помощью к медикам после пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».





Возгорание на единственном российском авианосце, который с 2018 года находится в ремонтном доке на 35-м судоремонтном заводе, начался утром 12 декабря. В центре судоремонта «Звездочка» сообщали, что возгорание началось в трюме первого энергоотсека при выполнении огневых работ. Там находились гражданские специалисты и члены экипажа, которые контролировали ремонтные работы.

Глава ОСК Алексей Рахманов в качестве причины пожара назвал искру от сварки, которая упала в трюм, где находились остатки мазута.