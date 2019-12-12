Смольный отдал Лиговский и Гореловский путепроводы за 4,3 млрд рублей компании «СК«Орион-Плюс». Ранее на один из тендеров жаловались в ФАС

Контракты на завершение реконструкции Лиговского и Гореловского путепроводов выиграла компания «СК«Орион-Плюс» . Общая стоимость работ – 4,3 млрд рублей Это информация 12 декабря появилась на сайте госзакупок.

Гореловский путепровод фирма должна расширить за 415 млн рублей к 30 июля 2020 года. Первоначально контракт на реконструкцию переправы был заключен с компанией «Пилон». Она должна была управиться к октябрю 2019 году, но не успела и власти отказались продолжать с ней работу.

Интереснее ситуация с Лиговским путепроводом. Пока неясно будет ли заключен контракт. За несколько дней до победы «СК«Орион-Плюс» на эту закупку в федеральную антимонопольную службу пожаловалась компания «АБЗ-Дорстрой». В жалобе она сообщала, что, согласно условиям тендера, дирекция принимает предложения от потенциальных подрядчиков до 11 декабря 2019 года. При этом в техзадании говорится, что до 15 декабря 2019 года уже должна быть разработана проектная документация. При этом сам контракт будет заключён не раньше 19 декабря.

«Иными словами, рабочая документация, согласно закупочной документации, подлежит разработке ранее даты заключения контракта, что незаконно», – резюмирует генеральный директор АБЗ Леонид Гиндин.











Заседании в ФАС уже состоялось, однако решения пока не обнародовано.

«Мы считаем, что жалоба «АБЗ-Дорстрой» – необоснованна. Мы не присутствовали на заседании ФАС, в начале неделе будет публикация решения», – сообщили «Фонтанке» в «СК«Орион-Плюс».

Если контракт все же будет заключен с компанией, то она получит 3,9 млрд рублей за расширение Лиговского путепровода к октябрю 2021 года.

Напомним, что обе закупки были объявлены в начале декабря. По данным властей после ЗАО «Пилон», Лиговский путепровод готов на 8%, а Гореловский на 57%

Контракты с ЗАО «Пилон» на расширение Лиговского и Гореловского путепроводов Смольный расторг в октябре 2019 года. «Фонтанка» подробно рассказывала историю некогда крупнейшей мостостроительной организации, которую еще в августе 2019 года собирался поддерживать губернатор Петербурга Александр Беглов. Сейчас к «Пилону» подан банкротный иск от налоговой инспекции, а список кредиторов растет. Общая сумма требований по нему более 64 млн рублей. Сотни сотрудников уволились с привлечением прокуратуры для получения зарплаты.