Доржался. Полиция возбудила уголовного дело в отношении мужчины, который донимал соседей конским ржанием

Уголовное дело об истязании в отношении 46-летнего жителя Нижнего Новгорода возбудили следователи ОВД после многочисленных жалоб жителей одного из домов областного центра. Мужчина систематически включал записи конского ржания, чем досаждал своим соседям.

«Следователями ОВД доказана причастность мужчины 1973 года рождения к истязанию жителей одного из домов, расположенных на ул. Березовской областного центра. С апреля 2018 года по настоящее время подозреваемый, находясь в своей квартире, систематически включал звуки ржания лошади, причиняя психические страдания другим жителям дома», – сообщает 12 декабря ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Нижегородской области.









На данный момент мужчина арестован. Санкция статьи об «истязании двух и более лиц» предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.



