Сбежавшего из суда Султанова, который не хотел в другую колонию, нашли у подруги в Девяткино. Он рассчитывал затеряться среди своих

Три дня понадобилось сотрудникам из петербургского управления ФСИН чтобы проверить все места притяжения сбежавшего из Калининского районного суда Шавката Султанова. 12 декабря его нашли рядом со стройкой в Девяткино.

По данным «Фонтанки», Султанов прятался в квартире у своей знакомой. Место среди строек в Девяткино он выбрал, чтобы затеряться в обилии соотечественников, рассчитывая, что для правоохранителей они все на одно лицо. Сам побег объяснил так, как и предполагала «Фонтанка». На заседании 9 декабря судья удовлетворила просьбу представителей ФСИН и разрешила отправить его из колонии-поселения в более строгую, общего режима. Обычно подобное происходит, если заключенный нарушает внутренние порядки учреждения.

Султанов, как сообщалось ранее, был осужден на четыре года за три кражи. Теперь его ждет большой плюс в виде четырех лет по статье о побеге.







