Россия возьмет астероиды на «гравитационный буксир»

Научно-исследовательские работы по созданию технологий противодействия опасным астероидам ведут в научном институте «Роскосмоса» ЦНИИМаш. Об этом 12 декабря РИА Новостям рассказал начальник информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве Игорь Бакарас.

На данный момент ученые рассматривают разные способы уничтожения небесных угроз: небесного тела могут увести с орбиты, в том числе с помощью кинетического удара, или будут использовать спутник для увода астероида с опасной траектории с помощью метода гравитационного буксира, или применят для этих целей ракетных двигателей или солнечного паруса.

«В настоящее время работы по указанным направлениям ограничиваются в основном теоретическими исследованиями и математическим моделированием различных схем противодействия», — сказал Бакарас.

Техническая реализация пока затрудняется отсутствием точных данных об особенностях движения конкретных небесных тел, их структуре и физико-химических свойствах.







