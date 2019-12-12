Поучился за рубежом – дома ждет тебя штраф. Госдума хочет наказывать «специалистов по вмешательству», которые проходят обучение на «деструктивных зарубежных тренингах»

Признанные в России нежелательными иностранные некоммерческие организации обучают граждан России деструктивной деятельности, после чего те с новыми знаниями возвращаются на родину и склоняют детей к употреблению наркотиков. К таким выводам пришли депутаты Государственной думы.

Вопрос обсуждался на заседании Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Государственной думы 12 декабря.Председатель комиссии, единоросс Василий Пискарев, заявил, что депутаты изучили деятельность 19 НКО из списка Минюста, деятельность которых на территории России нежелательна. Активней всего, по мнению народного избранника, себя ведут «Национальный демократический институт международных отношений» из США, Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов, «Открытая Россия» и «Человек в беде» из Чехии. Они, утверждает Пискарев, влияют на избирательные кампании, организуют массовые беспорядки с участием школьников и формируют «в российском обществе терпимость к употреблению наркотических средств путем пропаганды их употребления и легализации наркотиков».

Для этого НКО, убежден парламентарий, в основном готовят неких специалистов, «соответствующих профилю вмешательства». Депутаты считают необходимым ввести административную ответственность для тех граждан России, которые за рубежом проходят это обучение. Их на заседании назвали «специалистами по вмешательству».

Комиссия намерена «проработать вопрос в ближайшее время», данные об участии детей в протестной деятельности обсудить с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой, а материалы «о попытках вовлечения в наркопотребление молодежи» передать в МВД.







