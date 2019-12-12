В Петербурге стартовали Всероссийские соревнования по настольному теннису среди спортсменов с инвалидностью

В Северной столице 12 декабря стартовали традиционные Всероссийские соревнования «Кубок Петра I» и Кубок России по настольному теннису среди спортсменов с ПОДА поражением опорно-двигательного аппарата.

Более 200 спортсменов из 32 регионов страны разыграют призовые места в личных и командных первенствах «Кубка Петра I», и в одиночных состязаниях среди мужчин и женщин в рамках Кубка России. В турнире примут участие члены паралимпийской спортивной сборной команды России по настольному теннису, многократные призеры международных соревнований, включая представительниц Санкт-Петербурга – членов сборной команды России – Ольгу Горшкалеву, Елену Литвиненко и Александра Васильева.

Поддерживает турниры уже девятый год подряд Благотворительный Фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» вместе со своими партнерами. Организаторами мероприятия выступили Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и Федерация Спорта Инвалидов Санкт-Петербурга.

Соревнования проходят в СК «Комета» (Загребский бульвар, д. 28А). Поддержать спортсменов смогут все желающие, вход на соревнования свободный.

С расписанием соревнований можно ознакомиться в официальном паблике БФ «ТОЧКА ОПОРЫ».