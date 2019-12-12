В Люберцах нашли кость мамонта

Кость взрослого мамонта обнаружили в подмосковных Люберцах. Находку передали в местный музей, сообщает 12 декабря пресс-служба администрации городского округа.

Специалисты полагают, что найденная кость – грудной позвонок взрослой особи, предположительно самки.

«Таким образом, получены доказательства того, что на территории Подмосковья в древности жили мамонты», – отмечается в пресс-релизе, который цитирует «Интерфакс».

Кость нашли в ходе земляных работ по благоустройству Новорязанского шоссе. Неопределенный предмет был обнаружен бульдозеристом во время работ, после чего в тот же день рабочий передал находку в Люберецкий краеведческий музей.







