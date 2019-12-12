СКА и «Витязь» меняются хоккеистами второй раз за сезон. В Петербург едет нападающий сборной Финляндии

Хоккейный клуб СКА произвел обмен с подольским «Витязем». Как сообщили в пресс-службе петербургской команды 12 декабря, в Северную столицу едет финский нападающий Миро Аалтонен, а «Витязь» получит права на шведского форварда Понтуса Оберга.

Контракт с финном подписан до конца сезона-2019/20. Аалтонен является центральным нападающим сборной Финляндии, обладателем Кубка Колдера, участником Матча звезд КХЛ. В этом сезоне он провел за «Витязь» 34 матча, в которых набрал 24 (9+15) очка.

Миро Аалтонен – в СКА!



Приветствуем нашего новичка!



Подробности обмена между СКА и "Витязем": https://t.co/YzVYwaSWq7 pic.twitter.com/JDqBtDQX9p — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) December 12, 2019

Напомним, это уже второй обмен между СКА и «Витязем» в этом сезоне. Ранее в петербургский клуб перешли вратарь Александр Самонов и нападающий Артем Швец-Роговой. В Подольск уехали голкипер Петр Кочетков и форвард Алексей Бывальцев.



