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Город
12.12.2019 22:05
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«Фонтанка» назвала победителей городской премии «Признание и Влияние» и главное событие 2019 года

«Фонтанка» назвала победителей городской премии «Признание и Влияние» и главное событие 2019 года

В главном штабе Эрмитажа 12 декабря прошла церемония вручения городской премии «Фонтанка.ру- Признание и Влияние». Награды были вручены по итогам народного голосования и решения экспертного совета премии.

Больше двух месяцев петербуржцы голосовали на сайте «Фонтанка.ру» за лучшие компании. Именно горожане определили победителей в 15 номинациях. По итогам подсчета голосов победителями премии были названы:

Кондитерские и кофейни – «Цех 85»

«Фонтанка» назвала победителей городской премии «Признание и Влияние» и главное событие 2019 года


Спортклуб и фитнес – «Алекс Фитнес»

«Фонтанка» назвала победителей городской премии «Признание и Влияние» и главное событие 2019 года

АЗС – «Газпромнефть»

«Фонтанка» назвала победителей городской премии «Признание и Влияние» и главное событие 2019 года

Аптека – «Озерки»

«Фонтанка» назвала победителей городской премии «Признание и Влияние» и главное событие 2019 года

Такси и каршеринг – «Яндекс.Такси»

 

«Фонтанка» назвала победителей городской премии «Признание и Влияние» и главное событие 2019 года

Общественное и культурное пространство – «Этажи»

«Фонтанка» назвала победителей городской премии «Признание и Влияние» и главное событие 2019 года

Торгово-развлекательный комплекс – «МЕГА»

«Фонтанка» назвала победителей городской премии «Признание и Влияние» и главное событие 2019 года

Супермаркет – «Лента»

«Фонтанка» назвала победителей городской премии «Признание и Влияние» и главное событие 2019 года

Оператор сотовой связи и интернета – «МТС»

«Фонтанка» назвала победителей городской премии «Признание и Влияние» и главное событие 2019 года

ВУЗ – Политехнический университет

«Фонтанка» назвала победителей городской премии «Признание и Влияние» и главное событие 2019 года

Банк — Сбербанк

«Фонтанка» назвала победителей городской премии «Признание и Влияние» и главное событие 2019 года

Лучший работодатель СПб – Setl Group

«Фонтанка» назвала победителей городской премии «Признание и Влияние» и главное событие 2019 года

«Лучший жилой комплекс – благоустройство» – Stockholm (Холдинг Setl Group)

«Лучший жилой комплекс – экологичность»  – «Наутилус» (ГК КВС)

«Лучший жилой комплекс для автовладельцев» – «Смольный парк» (Группа ЛСР)

«Фонтанка» назвала победителей городской премии «Признание и Влияние» и главное событие 2019 года

Именно они собрали наибольшее число голосов петербуржцев. И именно они по праву получили городскую премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние», которая уже не в первый раз проходит в партнерстве с мобильным оператором Tele2.

Одновременно с народным голосование эксперты, привлеченные конкурсной комиссией эксперты определяли самых влиятельных петербуржцев.

Самый влиятельный собственник бизнеса – Борис Ротенберг. 


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Самый влиятельный петербуржец в культуре – Александр Сокуров.

Самый влиятельный управляющий бизнеса – Виктор Вентимилла Алонсо.


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Самый влиятельный на строительном рынке — Андрей Молчанов


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Самая влиятельная на рынке коммуникаций и GR – Инна Карпушина


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В ходе церемонии также было определено главное событие 2019 года в Петербурге.  На первом этапе около 40 самых разных события были названы экспертами «Фонтанки». После этого десять из них, набравшие наибольшее число экспертных голосов, были предложены для голосования горожан на сайте «Фонтанки». Народное мнение оставило лишь пять самых важных событий, и именно из них — самое важное для Петербурга — и было выбрано в ходе голосования участниками и гостями прямо во время церемонии, которая транслировалась на на сайте Fontanka.ru и на телеканале «Теледом».

В результате последнего этапа голосования важным событием Петербурга было названа акция в поддержку журналиста Ивана Голунова


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