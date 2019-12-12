«Фонтанка» назвала победителей городской премии «Признание и Влияние» и главное событие 2019 года

В главном штабе Эрмитажа 12 декабря прошла церемония вручения городской премии «Фонтанка.ру- Признание и Влияние». Награды были вручены по итогам народного голосования и решения экспертного совета премии.

Больше двух месяцев петербуржцы голосовали на сайте «Фонтанка.ру» за лучшие компании. Именно горожане определили победителей в 15 номинациях. По итогам подсчета голосов победителями премии были названы:

Кондитерские и кофейни – «Цех 85»





Спортклуб и фитнес – «Алекс Фитнес»

АЗС – «Газпромнефть»

Аптека – «Озерки»

Такси и каршеринг – «Яндекс.Такси»

Общественное и культурное пространство – «Этажи»

Торгово-развлекательный комплекс – «МЕГА»

Супермаркет – «Лента»

Оператор сотовой связи и интернета – «МТС»

ВУЗ – Политехнический университет

Банк — Сбербанк

Лучший работодатель СПб – Setl Group

«Лучший жилой комплекс – благоустройство» – Stockholm (Холдинг Setl Group)

«Лучший жилой комплекс – экологичность» – «Наутилус» (ГК КВС)

«Лучший жилой комплекс для автовладельцев» – «Смольный парк» (Группа ЛСР)

Именно они собрали наибольшее число голосов петербуржцев. И именно они по праву получили городскую премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние», которая уже не в первый раз проходит в партнерстве с мобильным оператором Tele2.

Одновременно с народным голосование эксперты, привлеченные конкурсной комиссией эксперты определяли самых влиятельных петербуржцев.

Самый влиятельный собственник бизнеса – Борис Ротенберг.

Самый влиятельный петербуржец в культуре – Александр Сокуров.

Самый влиятельный управляющий бизнеса – Виктор Вентимилла Алонсо.

Самый влиятельный на строительном рынке — Андрей Молчанов

Самая влиятельная на рынке коммуникаций и GR – Инна Карпушина

В ходе церемонии также было определено главное событие 2019 года в Петербурге. На первом этапе около 40 самых разных события были названы экспертами «Фонтанки». После этого десять из них, набравшие наибольшее число экспертных голосов, были предложены для голосования горожан на сайте «Фонтанки». Народное мнение оставило лишь пять самых важных событий, и именно из них — самое важное для Петербурга — и было выбрано в ходе голосования участниками и гостями прямо во время церемонии, которая транслировалась на на сайте Fontanka.ru и на телеканале «Теледом».

В результате последнего этапа голосования важным событием Петербурга было названа акция в поддержку журналиста Ивана Голунова

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