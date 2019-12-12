В Петербурге откроют 70 официальных ёлочных базаров. «Фонтанка» рассказывает, когда и где

В 2019 году в городе откроются 70 официальных точек по продаже елей к Новому году. Комитет по имущественным отношениям ответственным за организацию базаров назначил подведомственное петербургское государственное казенное учреждение «Имущество Санкт-Петербурга».

Торговые точки разместятся в Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском, Колпинском и других районах Санкт-Петербурга. Продажа будет организована на городских участках, которые предпринимателям предоставят по договорам под сезонную торговлю. Также ёлочные базары можно будет размещать на частных участках, а также на районных ярмарках.

Первые точки откроются 20 декабря и будут работать до последнего дня 2019 года.

Адреса по районам смотрите тут.





В комитете уточняют, что после окончания периода торговли по условиям договора предприниматель должен самостоятельно очистить территорию от продукции, то есть после Нового года не должно оставаться веток, хвои и коры на местах продажи.



