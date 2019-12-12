Не православно это. Партнер петербургской епархии арестован за двойное покушение

Главному борцу за передачу Исаакиевского собора церкви предъявлено обвинение в особо тяжком преступлении. По версии следствия, Сергей Егоров пытался убить своих сотрудниц, вставших на пути обогащения.

Сергей Егоров//скриншот с сайта YouTube

Президент фонда возрождения христианских ценностей «Священная лига Святого Георгия» ворвался в общественно-политическую жизнь Петербурга в 2015 году. Тесно связанный с окружением митрополита Варсонофия, он позволял себе дерзновенные письма губернатору Петербурга и патриарху Кириллу в битве за Исаакий, но с задачей не справился. А его бизнес-падение началось с выстрелов на улице Стахановцев.

Стрельбу в собственном бизнес-центре «Ладога» Егоров устроил в январе 2018 года. От пуль и ножа уворачивались его подчиненные Катарина Корникова и Анжела Галота. Тогда было возбуждено дело по статье 119 УК «Угроза убийством». Егорова формально попросили из митрополии, дав по доброй воле выйти из епархиального совета православных объединений.

Летом прошлого года дело передали в судебный участок № 86 Красногвардейского района. Процесс длился неспешно. Егоров оставался на свободе, под разными предлогами откладывал заседания. Угроза отнесена к преступлениям небольшой тяжести, срок давности – два года. К январю 2020-го дело было бы прекращено без последствий для подсудимого.

Кроме медлительности, потерпевших смущало еще одно обстоятельство. И суд, и представители прокуратуры Красногвардейского района довольно настойчиво предлагали примирение сторон, сказал «Фонтанке» адвокат Дмитрий Сабылин.





«В какой-то момент нам это показалось довольно навязчивой и подозрительной услугой, тем более Егоров вину не признавал, – уточнил защитник. – Я написал жалобу в прокуратуру Петербурга».

Обращение оказалось действенным. Горпрокуратура ввела в процесс своих представителей. Они ознакомились с материалами и осенью 2019 года поставили вопрос о возврате дела для переквалификации преступления на покушение на убийство двух лиц.

Уголовное дело передали 9 декабря в Следственный комитет Петербурга, потерпевших допросили заново. Егорову перепредъявили обвинение на более тяжкую статью:

«С целью убийства двух человек направил пистолет «Стражник» в сторону потерпевшей Галота и произвел не менее одного выстрела… Подошел вплотную к Корниковой и попытался нанести ей удар ножом, но Корникова спряталась под столом, из-за чего Егоров промахнулся».

Накануне, 11 декабря, Егорова привезли в Октябрьский райсуд, и он удовлетворил ходатайство о заключении под стражу, сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Обвиняемый просил домашний арест.

Следствие продлено до марта 2020 года.

Попытка расстрела предположительно связана с переформатированием бизнес-центра. Потерпевшие работали у Егорова менеджерами по аренде. К чемпионату мира по футболу предприниматель захотел обустроить в «Ладоге» хостел, ему требовались свободные площади. Уведомлять арендаторов о выселении было поручено Корниковой и Галота. Они же должны были сообщать другим – оставшимся – о повышении ставки.





Арендаторы не хотели ни съезжать, ни переплачивать. Напряжение в «Ладоге» усилилось, когда Егорову Москва отказала в регистрации «Византийской академии» – высшего учебного заведения богословской направленности.

«Сам Егоров с арендаторами не общался, делал все через нас. Мы говорили, что невозможно ни выселить, ни повысить плату, – говорит Катарина Корникова. – Ну, вот он и «вспылил». Мы с самого начала убеждали полицию, что это было покушение на убийство, а ни какая не угроза».

Со служителями культа Сергей Егоров сдружился после приезда в Петербурга «мордовской» команды во главе с митрополитом Варсонофием. Фонд возрождения христианских ценностей он создал в 2012 году. В 2015-м был включен в президиум совета православных общественных сил Санкт-Петербурга и выступил соучредителем еще одной организации – Центра этнорелигиозных исследований. В число дольщиков вошли помощник митрополита Сергей Бурлаков и глава отдела по взаимоотношениям церкви и общества епархии Александр Пелин, который тоже броско отметился на ниве борьбы за Исаакий. Пелин рассылал по редакциям СМИ письма о причастности тогдашнего директора музея-памятника Николая Бурова к разрушению барельефа Мефистофеля на Петроградской стороне. Эти фейки были частью информационной кампании против светского статуса Исаакия.

Сам же Егоров поступал не менее смело. Когда стало ясно, что крестовый поход против защитников собора проваливается, предприниматель позволил себе резкость в адрес патриарха Кирилла: «До сегодняшнего дня официального обращения о возврате Исаакиевского собора из церкви не поступало. Мы очень удивлены этим обстоятельством и не понимаем, как такое могло произойти и по чьему недомыслию в церковных структурах все усилия православного сообщества могут оказаться напрасными».

Адвокат Светлана Клепча, защищающая Егорова, находится в смятении:

«Не думала, что доживу до такого момента, когда обвинение в особо тяжком преступлении предъявляется при отсутствии доказательств».

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»