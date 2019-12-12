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12.12.2019 18:46
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Подозреваемых в убийстве Шеремета нашли по необычной футболке и прибегнув к помощи США. Главная версия следствия: дестабилизация ситуации на Украине

Замглавы нацполиции Украины в присутствии президента Зеленского рассказал подробности задержания предполагаемых убийц журналиста Павла Шеремета, который был взорван в своей машине в 2016 году. Интернет назвал их имена раньше.

«Полиция провела колоссальную работу. Более 800 выемок документов и информации, допрошено 3000 человек, отработано 577 домов. Дело изучали специалисты ФБР США», – об этом 12 декабря на брифинге для прессы объявил замглавы нацполиции генерал Евгений Коваль.

МВД показало видео с камер наблюдения, которое помогло заметить злоумышленников. На кадрах видно, что к машине журналиста подходят двое мужчин и женщина. На одном из мужчин футболка с необычным принтом. Благодаря этой детали одежды в нем опознали музыканта Андрея Антоненко по прозвищу Нацик. Затем следователи нашли его подельников Юлию Кузьменко с позывным «Лиса» и Петра Кияна, известного как Электрик.

На брифинге также присутствовал президент Владимир Зеленский. Возможно, это связано с основной версией о причинах убийства – желании организаторов преступления дестабилизировать ситуацию в стране.


За час до заявления министра внутренних дел музыкант группы Riffmaster Андрей Антоненко на своей странице в Facebook признался, что его «пакует» полиция по делу Шеремета. Антоненко неоднократно говорил, что давно пересмотрел свои взгляды и ушел воевать в АТО. Он автор неофициального гимна украинского спецназа – «Тихо прийшов, тихо пішов».

Фронтмен группы Riffmaster Евгений Карась призвал неравнодушных поддержать Антоненко. Около отделения полиции, где находится музыкант, уже собрались его сторонники.

Кроме того, украинский адвокат Влад Добош также раньше брифинга написал в соцсетях о задержании волонтера и доктора Юлии Кузьменко по обвинению в убийстве. Он не уточнил, идет ли речь о Павле Шеремете, однако друзья девушки в Facebook подтвердили эту информацию. О подозрении Кузьменко в смерти Шеремета в своем Telegram-канале сообщил и бывший депутат от Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук. По его словам, обыски по этому делу прошли у четырех бойцов АТО.

Имя третьего подозреваемого – Петра Кияна – назвали в украинском сегменте Интернета последним. Об этом сообщил журналист Newsone Богдан Анимов. Судя по фотографиям Кияна в социальных сетях, он знаком с Кузьменко и бывал в зоне АТО.

Министр внутренних дел Украины 12 декабря заявил, что полиция задержала подозреваемых в убийстве журналиста, но не рассказал подробностей.

Справка:

Гражданин России Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве. Он скончался в машине скорой, после того как автомобиль, за руль которого он сел, взорвался в трехстах метрах от его дома. Бомба была прикреплена к днищу машины. На запись камер видеонаблюдения попали и те, кто ее установил, но выяснить их личности не удавалось долгое время.

Шеремет родился и начал карьеру журналиста в Белоруссии, потом несколько лет проработал на ОРТ в Москве и в 2014 году уехал работать в Киев. В день своей смерти он должен был выйти в очередной эфир «Радио Вести».

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