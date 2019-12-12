Вместо Левинталя — Гольдштейн. Путин сменил главу Еврейской автономной области

Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Еврейской автономной области Александра Левинталя. Как сообщает 12 декабря «Коммерсантъ», временно исполняющим обязанности главы региона стал сенатор Ростислав Гольдштейн (представляет ЕАО в Совете Федерации).

Отметим, Левинталь возглавлял ЕАО с 24 февраля 2015 года. В конце сентября 2019-го эксперты фонда «Минченко консалтинг» предсказывали его скорую отставку. Политологи считали, что губернатор «не может похвастаться значимыми социально-экономическими проектами».

Напомним, ранее сегодня Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Врио главы региона стал замминистра МЧС Игорь Кобзев.



