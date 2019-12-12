Премия «Фонтанка.ру – Признание и Влияние». Прямой эфир церемонии

Ежегодная городская премия «Фонтанка.ру – Признание и Влияние» — это знак благодарности горожан самому качественному бизнесу Петербурга и тем петербуржцам, которые оказали наиболее позитивное влияние на развитие нашего города. Победители в категории «Признание» были выбраны народным голосованием на сайте «Фонтанка.ру». В категории «Влияние» лучших назвал экспертный совет.

Смотрите прямой эфир праздничной церемонии из Главного штаба Эрмитажа 12 декабря 2019 года. Начало трансляции в 19:40.



