Специалист по профилактике пожаров «собрала информацию» в «Европолисе», рассказав о бомбе, и пошла в кино. Итоги ее наблюдений слушали в полиции

Сотрудницу пожарно-спасательного отряда в Выборгском районе Петербурга доставили в полицию после того, как она прошлась по торговому центру «Европолис» с вопросами о минировании днем 12 декабря. Сперва ей дали досмотреть «Полицейского с Рублевки».

По информации «Фонтанки», сотрудницу ПСО Татьяну Крюкову доставили в 20-й отдел полиции после киносеанса в торговом центре «Европолис» – поводом стали ее вопросы, в том числе к сотрудникам «Спортмастера». О странном поведении посетительницы они сообщили службе охраны ТРК, якобы женщина рассказала о новом минировании. После беседы, оставив за собой недопонимание, она отправилась смотреть «Полицейского с Рублевки». Сотрудники службы охраны подтвердили «Фонтанке» информацию в «Европолисе», вызвали представителей правоохранительных органов. Приехали росгвардейцы и передали специалиста сектора профилактики пожаров, как указана ее должность в служебном удостоверении, полицейским. Разговор для нее закончился объяснениями, после недолгой беседы женщину отпустили. Что конкретно рассказала Крюкова, в «Спортмастере» сказать не смогли — в настоящее время все, кто присутствовал при разговоре, ушли по домам, предварительно передав то, что знают, полицейским.

В комитете по законности и правопорядку Смольного, которому подведомственна ПСО, объяснили, что визит специалиста — явление естественное. После сообщений о заминированиях ТРК сотрудники приезжают в здания в плановом порядке, собирают информацию о том, как прошла эвакуация. Якобы служба охраны не поверила в подлинность удостоверения женщины и призвала разобраться в вопросе полицию.

Торговые центры, суды, школы, больницы и прочие учреждения Петербурга получают письма с угрозами заминирования 11-й день подряд. Авторы рассылки требуют у предпринимателя Константина Малофеева вернуть 120 биткоинов, которые тот якобы украл с криптобиржи.



