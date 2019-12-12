Генерала, чей сын сбил десятерых школьников, оштрафовали. Он позволил своему отпрыску рулить автомобилем без прав

Суд в Нижнем Новгороде привлек к административной ответственности генерала МВД в отставке Александра Пильганова. Его сына Виктора ранее арестовали по подозрению в смертельном ДТП с десятью школьниками, в результате которого погибла их учительница. Об этом 12 декабря сообщает «Интерфакс».

«Владелец автомобиля, за рулем которого находился предполагаемый виновник ДТП, в котором погибла женщина и пострадали девять школьников, привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.3 КоАП РФ ( «Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему при себе документов на право управления им»)», – сообщили информагентству в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным источника «Интерфакса», на Пильганова-старшего наложен штраф в 3 тысячи рублей, он уже оплачен.



