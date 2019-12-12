Происшествия
Генерала, чей сын сбил десятерых школьников, оштрафовали. Он позволил своему отпрыску рулить автомобилем без прав
Суд в Нижнем Новгороде привлек к административной ответственности генерала МВД в отставке Александра Пильганова. Его сына Виктора ранее арестовали по подозрению в смертельном ДТП с десятью школьниками, в результате которого погибла их учительница. Об этом 12 декабря сообщает «Интерфакс».
«Владелец автомобиля, за рулем которого находился предполагаемый виновник ДТП, в котором погибла женщина и пострадали девять школьников, привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.3 КоАП РФ («Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему при себе документов на право управления им»)», – сообщили информагентству в пресс-службе регионального ГУ МВД.
По данным источника «Интерфакса», на Пильганова-старшего наложен штраф в 3 тысячи рублей, он уже оплачен.
Справка:
Напомним, ДТП произошло вечером 7 декабря: по предварительной информации, водитель «Тойоты» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ауди». Последняя вылетела на тротуар и сбила группу школьников с сопровождающими, которые шли в театр. Пострадали десять девятиклассников и двое взрослых, учительница, которая вела класс в ТЮЗ, позже скончалась в больнице. По факту аварии было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
Виновником аварии, как позже выяснилось, стал сын бывшего замглавы УМВД по Нижегородской области Александра Пильганова Виктор.