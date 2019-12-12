Россиянин лишился «Крайслера» на границе с Финляндией. Автомобиль был набит 30 кг белорусских сигарет

Незаконные сигареты едут через Россию в Финляндию даже из Белоруссии, однако контрабандистам не везёт.

Как сообщает 12 декабря Выборгская таможня, более 24 тысяч сигарет белорусской марки изъяли у россиянина, который направлялся в Суоми на автомобиле «Крайслер» через пункт пропуска «Торфяновка». После заявления водителя об отсутствии товаров, требующих декларирования, машину просветили в инспекционно-досмотровом комплексе. Из-под обшивки и из скрытых полостей авто таможенники «наковыряли» 1224 пачки.

Всю табачную продукцию отправили на экспертизу для определения стоимости, а автомобиль изъяли как средство совершения преступления. Россиянину вменяют нарушение части 2 статьи 16.1 КоАП РФ. Помимо конфискации машины ему грозит штраф от половины до двукратного размера стоимости товаров.

Табачная контрабанда – самая распространённая на российско-финской границе. Так, в конце ноября у пассажира автобуса изъяли целый чемодан сигарет.



