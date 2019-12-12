Россиянин лишился «Крайслера» на границе с Финляндией. Автомобиль был набит 30 кг белорусских сигарет
Незаконные сигареты едут через Россию в Финляндию даже из Белоруссии, однако контрабандистам не везёт.
Как сообщает 12 декабря Выборгская таможня, более 24 тысяч сигарет белорусской марки изъяли у россиянина, который направлялся в Суоми на автомобиле «Крайслер» через пункт пропуска «Торфяновка». После заявления водителя об отсутствии товаров, требующих декларирования, машину просветили в инспекционно-досмотровом комплексе. Из-под обшивки и из скрытых полостей авто таможенники «наковыряли» 1224 пачки.
Всю табачную продукцию отправили на экспертизу для определения стоимости, а автомобиль изъяли как средство совершения преступления. Россиянину вменяют нарушение части 2 статьи 16.1 КоАП РФ. Помимо конфискации машины ему грозит штраф от половины до двукратного размера стоимости товаров.
Табачная контрабанда – самая распространённая на российско-финской границе. Так, в конце ноября у пассажира автобуса изъяли целый чемодан сигарет.
Справка:
Российское законодательство считает контрабандой (товаром не для личного пользования) более 1 блока сигарет, более 50 сигар (сигарилл) и более 250 г табака или указанные изделия в ассортименте общим весом более 250 г.
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