После наводнения в Иркутской области ушел в отставку последний губернатор-коммунист. На его место назначен человек из МЧС

Президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области по его собственному желанию. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, исполняющим обязанности главы региона назначен замминистра МЧС Игорь Кобзев. Путин уже провел встречу с и.о. губернатора, уточнил Песков.

Напомним, в июне 2019 года из-за паводков в Иркутской области произошло крупное наводнение, были затоплены 107 населенных пунктов, 25 человек погибли. В июле регион посетил Владимир Путин, который назвал недостаточными меры для ликвидации последствий паводков, а также раскритиковал то, как жителям выдаются компенсации.

Сергей Левченко был последним представителем КПРФ в губернаторском корпусе. Свою должность он занял в 2015 году. Выборы нового главы планируются в сентябре 2020 года.



