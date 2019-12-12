Жители Петербурга заказали Смольному 700 километров велодорожек. Проложить пока обещали две

Три месяца Городской центр управления парковками принимал предложения жителей Петербурга по желаемым велосипедным маршрутам и по итогам подготовил карту. Всего, как сообщили 12 декабря в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, в адрес ГЦУП было направлено к реализации более 700 км веломаршрутов.

Больше всего петербуржцы голосуют за магистральные веломаршруты на юго-западе города, особенно в районах новой жилой застройки. Но и в северной части города, по мнению горожан, также следует увеличить количество велодорожек для расширения уже существующей сети веломаршрутов. Все пожелания обещают учесть при формировании адресных программ.

«Вместе с тем один из предложенных веломаршрутов – «Пр. Маршала Жукова от пр. Ветеранов до ул. Маршала Казакова и по шоссе Революции от Пискаревского пр. до Бокситогорской ул.» уже включен в Адресную программу развития веломаршрутов на период 2020–2022 годов», – конкретизирует комитет перспективы ближайших лет.













