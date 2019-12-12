«Непогашенных судимостей нет». В Северо-Западной дирекции Минкульта прокомментировали назначение нового руководителя

Бывший замдиректора Эрмитажа по строительству Михаил Новиков сумел снять судимость до истечения испытательного срока. 12 декабря его назначили и. о. директора Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации.

«Неснятых и непогашенных судимостей Михаил Новиков не имеет, – сообщили «Фонтанке» в дирекции. – Возражения правоохранительных органов по назначению кандидата на должность и. о. директора отсутствуют».







Напомним, в июле 2018 года Куйбышевский суд признал Новикова виновным по делу о мошенничестве. Оно было связано с хищением 30,6 миллиона рублей при реконструкции Запасного дома Зимнего дворца. Вину бывший замдиректора Эрмитажа признал, ущерб учреждению возместил. Суд назначил наказание в виде 2,5 года условного срока с испытательным сроком в 2 года.

Согласно УК РФ, условное осуждение может быть отменено по истечении не менее половины установленного испытательного срока. В августе 2019 года Всеволожский городской суд удовлетворил просьбу об отмене условного осуждения и снятии судимости.

Ранее стало известно, что Михаил Новиков назначен и. о. главы Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации. На этой должности он сменил Николая Циганова.



