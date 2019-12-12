Происшествия
СМИ: При пожаре на «Адмирале Кузнецове» пострадали 12 человек. Трое числятся пропавшими без вести
После пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» помощь потребовалась 12 пострадавшим. Об этом 12 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «информированный источник».
Собеседник агентства также рассказал, что трое человек числятся пропавшими без вести. Отметим, ранее сообщалось о десятерых пострадавших. Официально эту информацию пока никто не подтверждал, в Минобороны рассказывали только о двух пострадавших военнослужащих. В правительстве Мурманской области сообщали, что при пожаре пострадали 10 человек, один из них находится в тяжелом состоянии.
Ранее глава ОСК Алексей Рахманов заявил, что пожар на авианосце начался после того, как при сварке искра упала в трюм, где находились остатки мазута. В СМИ появлялась информация о том, что было принято решение залить водой энергоотсек, в котором и произошел пожар.
Справка:
ЧП с «Адмиралом Кузнецовым» происходили и ранее. Так, в октябре прошлого года затонул плавдок ПД-50, где проходили плановые работы на авианосце. Один из кранов дока упал на палубу. Пострадали пятеро человек, четверых спасли из ледяной воды, тело пятого нашли намного позже. В Минобороны заверили, что корабль получил лишь незначительные повреждения. «Адмирал Кузнецов» - единственный в РФ авианесущий крейсер, который спущен на воду в 1987 году. Он носил много названий, однако в 1990 году его переименовали в честь адмирала флота Советского Союза Кузнецова. Сейчас корабль находится на ремонте до 2022 года. 10 декабря стало известно, что на крейсере потребуются дополнительные работы. «Потребовалось провести дополнительный ремонт главных турбин энергетической установки, но это не повлияет на срок возвращения корабля в состав ВМФ», - рассказал «Интерфаксу» президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Пока точно неизвестно, будут ли оснащать «Адмирала Кузнецова» новейшими системами «Калибр» и «Циркон».