СМИ: При пожаре на «Адмирале Кузнецове» пострадали 12 человек. Трое числятся пропавшими без вести

После пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» помощь потребовалась 12 пострадавшим. Об этом 12 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «информированный источник».

Собеседник агентства также рассказал, что трое человек числятся пропавшими без вести. Отметим, ранее сообщалось о десятерых пострадавших. Официально эту информацию пока никто не подтверждал, в Минобороны рассказывали только о двух пострадавших военнослужащих. В правительстве Мурманской области сообщали, что при пожаре пострадали 10 человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

Ранее глава ОСК Алексей Рахманов заявил, что пожар на авианосце начался после того, как при сварке искра упала в трюм, где находились остатки мазута. В СМИ появлялась информация о том, что было принято решение залить водой энергоотсек, в котором и произошел пожар.



