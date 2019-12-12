Площадь перед Александринским театром аккуратные водители превратили в «парковку гипермаркета»

Долой индивидуализм. Большую Конюшенную с её единичными случаями парковки вторым рядом 12 декабря потеснила площадь Островского.

В четверг днём на одной из центральных площадей Петербурга, между Александринским театром и Екатерининским сквером, вторым рядом припарковались более десятка автомобилистов. Они организовали аккуратный ряд, видимо, по привычке, выработанной на парковках у торговых комплексов и гипермаркетов. Оставляем номера машин открытыми, чтобы ГИБДД смогла найти нарушителей.

На площади Островского всегда много машин, и занятые все участки, прилегающие к тротуарам. Частенько там работают эвакуаторы. Что сегодня привело к повышенной транспортной нагрузке, непонятно. В Александринском театре громких премьер не запланировано. «Яндекс.Пробки», впрочем, фиксировали общую повышенную загруженность центральных магистралей. Первыми в этом списке стали Невский проспект к площади Александра Невского (9 баллов), Невский проспект к Дворцовой площади (7 баллов), Литейный и Загородный в обе стороны (по 7 баллов).







