В Петербурге заочно арестован боец ММА. Он бежал от обвинений в изнасиловании подростка

Уроженец Душанбе, приехавший в Петербург за карьерой в смешанных боевых искусствах, объявлен в международный розыск. Его ищут по делу об изнасиловании девочки-подростка.

Меру пресечения в виде заключения под стражу Колпинский районный суд избрал Салимджону Ширинову 12 декабря. Как уточняет объединенная пресс-служба судов Петербурга, боец ММА арестован заочно, ему предъявлено обвинение в изнасиловании потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ).

Потерпевшей 13 лет. По информации «Фонтанки», следствие считает, что насилию она подверглась в бессознательном состоянии – девочка была пьяна. С Салимджоном школьница знакома, 4 декабря после ссоры с матерью ушла к нему ночевать. С ним же провела следующий день. О взрослом опыте дочери мать узнала через пару суток. Пока исполнялся алгоритм «больница – полиция – следственный комитет – уголовное дело», Ширинов сообразил, что нужно бежать.

22-летний Ширинов арестован на два месяца, но срок будет исчисляться со дня фактического задержания. 11 декабря обвиняемый объявлен в международный розыск. По данным «Фонтанки», первым делом его будут искать на родине в Таджикистане.





На сайте чемпионата по уличным боям «Стрелка» существует профиль Салима Ширинова. В профайле бойца написано: «Хочу стать профиком боев без правил». Как следует из статистики, первый и единственный бой Ширинова состоялся в октябре 2017 года. Он длился три минуты, Ширинов победил.

STRELKA, по собственной характеристике, – «крупнейший организатор уличных боёв в России, СНГ и по всему миру, к участию в боях допускается любой желающий». В петербургской группе «ВКонтакте» еще 10 декабря появился репост о злоключениях Ширинова, администратор паблика добавил к нему: «Бывает и так в нашем обществе».



