Режиссёр финской «романтической комедии» про БДСМ: «Я был удивлён, когда мой фильм разрешили к показу в России»

В Россию привезли фильм про то, о чём вслух говорить не принято. Причём сняли его на деньги финских налогоплательщиков. Испанцы на показах падали в обморок, но в Петербурге аудитория оказалась стойкой, убедилась «Фонтанка», побывав на премьере.

Кадр из фильма "Собаки не носят штанов"

В российский прокат 12 декабря выходит фильм «Собаки не носят штанов» — об утрате, любви, депрессии и возвращении вкуса к жизни с помощью сложнейшего сексуального эксперимента.

Кардиохирург Юха уже много лет живёт в некоем вакууме, который наполняют лишь воспоминания о жене — она трагически утонула в озере, и он сам чуть не погиб, спасая супругу. Дочь-подросток как-то не очень вписывается в мирок отца, но не теряет попыток привлечь его внимание. Однажды в качестве подарка на день рождения Юха разрешает девушке проколоть язык и везёт в тату-салон. В ожидании окончания процедуры герой случайно забредает в комнату для БДСМ-утех, где его неожиданно атакует женщина в латексе и начинает душить, принимая за клиента. В момент потери сознания Юха видит то самое озеро и жену. А после этого вновь и вновь возвращается к Моне, чтобы хоть на несколько секунд приблизиться к утраченной любви. Но вскоре между доминатрикс и её «псом» начинает развиваться странный и бурный роман.

Автор картины — Юкка-Пекка Валкеапяа, обладатель национальной премии Финляндии «Юсси» за лучшую режиссуру. Ведущие роли исполнят два топовых финских актёра — Криста Косонен (дважды лауреат «Юсси» за лучшую женскую роль) и Пекка Странг (обладатель «Юсси» за лучшую мужскую роль второго плана), ранее также сыгравший автора гомоэротических комиксов Tom of Finland в одноимённой картине. Лента «Собаки не носят штанов» уже стала участником многих кинофестивалей, оценили её и критики в Каннах. Петербуржцы впервые могли видеть её в октябре на Неделе финского кино.





«На Каннском фестивале обратили внимание на смелый заход режиссёра на фрейдистскую территорию: он поставил перед собой барьер и его преодолел на глазах каннской публики, которая оценила определённый скандинавский шик. Картина сложная, авторская и очень рискованная», — описывает фильм киновед и директор Недели финского кино Алексей Дунаевский.

Некоторые видят в Юкке-Пекке Валкеапяа некое сходство с австрийским режиссёром Микаэлем Ханнеке, чьи фильмы исследуют насилие во всех проявлениях, однако сам Валкеапяа характеризует свою работу как «романтическую комедию». Действительно, с юмором, местами чёрным, у финна всё в порядке, но в эмоциональном плане лента больше похожа на американские горки: жалость, от которой на глаза наворачиваются слёзы, сменяется смехом в неловких ситуациях, в каких-то сценах зритель и вовсе может испытать отвращение, но финал, хоть и открытый, всё же оставляет чувство облегчения.

О том, каково было работать над столь табуированной в обществе темой, как фильм приняли на родине и за рубежом, а также кто из российских режиссёров покорил автора финской премьеры, Юкка-Пекка Валкеапяа рассказал после показа в Петербурге.

- Вы упомянули, что изначальный сценарий был сырой. Сразу ли вам пришлась по душе идея?

– Продюсер выбрал этот сценарий и пришёл с ним ко мне: у мужчины утонула жена, и годы спустя, пребывая в состоянии скорби и депрессии, он случайно встречает доминатрикс, попадает на сеанс удушения и в этот момент начинает видеть свою жену. Сценарий не был готовым, но оригинальная идея оказалась сильной, и я переписал его. В оригинале был некий спиритизм, главный герой был учитель… Я это убрал и переработал.

- Насколько вы были знакомы с БДСМ-культурой до съёмок и насколько глубоко в неё погружались, чтобы понять мотивы людей?





– У меня было поверхностное знание о БДСМ. Я сознательно избегал смотреть другие фильмы об этой субкультуре, хотелось самому понять. Но все же посмотрел ряд, прежде чем браться за написание сценария. Это были «Госпожа» Барбет Шредер и американская комедия конца 1990-х «Секретарша».

На съёмках была доминатрикс с двадцатилетним опытом, которая нас консультировала. Мы посетили ряд БДСМ-сессий и убедились, что людям нужно не только сексуальное удовлетворение, этот процесс скорее носит психологический характер. Начинается всё с того, что люди засекречивают свои личности и потом идут туда, где реализуются самые секретные желания клиентов, и там они раскрываются. Важно понимать, что в БДСМ-практиках есть вещи, которые могут навредить или даже убить, поэтому нужно доверять партнёру.

- Сразу ли Криста Косонен и Пекка Странг согласились сыграть предложенные роли?

– Изначально мы хотели на главные роли именно их. Моя задача была в слегка юмористическом ключе рассказать эту историю, нужны были не только выдающиеся актёры, но и имеющие чувство юмора и чувство ритма. Пекка Странг и Криста Косонен — чистые комедианты оба. Пекка согласился сразу. Криста вроде бы тоже проявила заинтересованность с самого начала, но всё же нам потребовался год, чтобы уговорить её.

- Как велась работа с актёрами?

– Ключевой задачей было достичь атмосферы доверия, много говорили до и после съёмок, обсуждали, кто как себя чувствует, вместе ходили на БДСМ-сессии, надевали на себя кожаные колпаки, вместе вошли в очень интимное пространство. Было интересно наблюдать, как человек выходит наружу.

Первой совместной сценой актёров стала сцена БДСМ-сессии, с нее мы и начали съёмки. Сразу что-то щёлкнуло и стало понятно, что между актёрами возникла химия. Мне как режиссёру помимо обсуждения с ними оставалось лишь выставлять мизансцены. Только когда все отсняли, дошли до момента, который они не хотели смотреть. Это значит, что мы все сделали правильно.

- Насколько я знаю, практически все отечественные фильмы в вашей стране получают господдержку через Фонд финского кино. Каков бюджет картины, и финансировал ли ее Фонд?

– Наш бюджет — 1,4 млн евро, и, действительно, большую часть выделил Фонд финского кино. Также в финансировании участвовала Финская радиовещательная компания. И, поскольку мы полностью снимали фильм в Латвии, мы получили значительный налоговый возврат от фонда кино в Риге.

- Как приняли «Собаки не носят штанов» у вас на родине и в других странах?

– В Финляндии фильм получил отличные рецензии и отзывы критиков, но аудитории было не очень много, около 10 тысяч, всё же тема некоммерческая, фильм несколько маргинальный и находится за пределами мейнстрима. Но реакция тех, кто посмотрел, была положительной, фильм до сих пор идёт в кинотеатрах.

В ленте есть один момент, на котором аудитории становится тяжело. В Италии киноманы покидали зал, хлопая креслами со словами: «Какой позор». Мне жаль, что я этого не видел. Если бы я знал, я бы сказал: «Ребята, не уходите, будет хуже».

«Собаки не носят штанов» участвовал и в фестивале жанрового кино в Ситжесе, Испания. У публики там весьма крепкий желудок, чего они только не видели. Но кто-то упал в обморок. Это меня порадовало. Конечно, после того, когда я узнал, что с ним всё в порядке.

- Как вы отнеслись к идее проката своей киноленты в Петербурге и в России?

– Мне понравилась идея. Финские фильмы в большом российском прокате — большая редкость. Я подозреваю, только Аки Каурисмяки это только и удавалось. Это стало для меня сюрпризом, учитывая политическую позицию, например, в отношении сексуальных меньшинств. Но, тем не менее, всё равно есть определённая свобода для показа таких фильмов, и это здорово. Да и в целом люди из российской киноиндустрии, которых я знаю, и россияне — культурные и искушённые, великолепно знающие кинематограф. В России с самого начала существовала сильная культура кинематографа, и до сих пор она на высоком уровне.

- У вас есть любимый российский режиссёр?

– «Иди и смотри» Элена Климова — мой фильм на все времена. Конечно, я люблю Андрея Траковского и Михаила Калатозова («Летят журавли» и «Я — Куба»).

- Российская аудитория отличается от европейской?

– Нет. Я думаю, в случае с этим фильмом темы универсальные. Конечно, у людей разное чувство юмора. Я был в Лондоне с показом, и аудитория особенно хорошо реагировала на неловкие ситуации, юмор, и громко смеялась от начала до самого конца. В Петербурге я получил вопрос о мужских фантазиях (допускал ли режиссёр, что некоторые могут увидеть сексистский намёк на то, что женщина — это лишь инструмент в мужских фантазиях. — Прим. ред.). Картина не предлагает конкретных суждений и однозначной оценки, мне бы не хотелось вытаскивать на поверхность моральную составляющую. Но такие вопросы больше связаны с сегодняшней модой, люди ищут ошибки и видят жизнь в чёрно-белом свете. Я надеюсь, это пройдёт, и зрители будут смотреть кино с более широкой перспективой.

Яна Пруссакова, «Фонтанка.ру»