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Финляндия
13.12.2019 10:02
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Режиссёр финской «романтической комедии» про БДСМ: «Я был удивлён, когда мой фильм разрешили к показу в России»

В Россию привезли фильм про то, о чём вслух говорить не принято. Причём сняли его на деньги финских налогоплательщиков. Испанцы на показах падали в обморок, но в Петербурге аудитория оказалась стойкой, убедилась «Фонтанка», побывав на премьере.

Режиссёр финской «романтической комедии» про БДСМ: «Я был удивлён, когда мой фильм разрешили к показу в России»

Кадр из фильма "Собаки не носят штанов"

В российский прокат 12 декабря выходит фильм «Собаки не носят штанов» — об утрате, любви, депрессии и возвращении вкуса к жизни с помощью сложнейшего сексуального эксперимента.

Кардиохирург Юха уже много лет живёт в некоем вакууме, который наполняют лишь воспоминания о жене — она трагически утонула в озере, и он сам чуть не погиб, спасая супругу. Дочь-подросток как-то не очень вписывается в мирок отца, но не теряет попыток привлечь его внимание. Однажды в качестве подарка на день рождения Юха разрешает девушке проколоть язык и везёт в тату-салон. В ожидании окончания процедуры герой случайно забредает в комнату для БДСМ-утех, где его неожиданно атакует женщина в латексе и начинает душить, принимая за клиента. В момент потери сознания Юха видит то самое озеро и жену. А после этого вновь и вновь возвращается к Моне, чтобы хоть на несколько секунд приблизиться к утраченной любви. Но вскоре между доминатрикс и её «псом» начинает развиваться странный и бурный роман.

кадр из фильма "Собаки не носят штанов", реж. Ю.-П.Валкеапяа

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Автор картины — Юкка-Пекка Валкеапяа, обладатель национальной премии Финляндии «Юсси» за лучшую режиссуру. Ведущие роли исполнят два топовых финских актёра — Криста Косонен (дважды лауреат «Юсси» за лучшую женскую роль) и Пекка Странг (обладатель «Юсси» за лучшую мужскую роль второго плана), ранее также сыгравший автора гомоэротических комиксов Tom of Finland в одноимённой картине. Лента «Собаки не носят штанов» уже стала участником многих кинофестивалей, оценили её и критики в Каннах. Петербуржцы впервые могли видеть её в октябре на Неделе финского кино.


«На Каннском фестивале обратили внимание на смелый заход режиссёра на фрейдистскую территорию: он поставил перед собой барьер и его преодолел на глазах каннской публики, которая оценила определённый скандинавский шик. Картина сложная, авторская и очень рискованная», — описывает фильм киновед и директор Недели финского кино Алексей Дунаевский.

Некоторые видят в Юкке-Пекке Валкеапяа некое сходство с австрийским режиссёром Микаэлем Ханнеке, чьи фильмы исследуют насилие во всех проявлениях, однако сам Валкеапяа характеризует свою работу как «романтическую комедию». Действительно, с юмором, местами чёрным, у финна всё в порядке, но в эмоциональном плане лента больше похожа на американские горки: жалость, от которой на глаза наворачиваются слёзы, сменяется смехом в неловких ситуациях, в каких-то сценах зритель и вовсе может испытать отвращение, но финал, хоть и открытый, всё же оставляет чувство облегчения.

Кинокомпания HHG

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О том, каково было работать над столь табуированной в обществе темой, как фильм приняли на родине и за рубежом, а также кто из российских режиссёров покорил автора финской премьеры, Юкка-Пекка Валкеапяа рассказал после показа в Петербурге.

- Вы упомянули, что изначальный сценарий был сырой. Сразу ли вам пришлась по душе идея?

– Продюсер выбрал этот сценарий и пришёл с ним ко мне: у мужчины утонула жена, и годы спустя, пребывая в состоянии скорби и депрессии, он случайно встречает доминатрикс, попадает на сеанс удушения и в этот момент начинает видеть свою жену. Сценарий не был готовым, но оригинальная идея оказалась сильной, и я переписал его. В оригинале был некий спиритизм, главный герой был учитель… Я это убрал и переработал.

- Насколько вы были знакомы с БДСМ-культурой до съёмок и насколько глубоко в неё погружались, чтобы понять мотивы людей?


– У меня было поверхностное знание о БДСМ. Я сознательно избегал смотреть другие фильмы об этой субкультуре, хотелось самому понять. Но все же посмотрел ряд, прежде чем браться за написание сценария. Это были «Госпожа» Барбет Шредер и американская комедия конца 1990-х «Секретарша».

На съёмках была доминатрикс с двадцатилетним опытом, которая нас консультировала. Мы посетили ряд БДСМ-сессий и убедились, что людям нужно не только сексуальное удовлетворение, этот процесс скорее носит психологический характер. Начинается всё с того, что люди засекречивают свои личности и потом идут туда, где реализуются самые секретные желания клиентов, и там они раскрываются. Важно понимать, что в БДСМ-практиках есть вещи, которые могут навредить или даже убить, поэтому нужно доверять партнёру.

- Сразу ли Криста Косонен и Пекка Странг согласились сыграть предложенные роли?

– Изначально мы хотели на главные роли именно их. Моя задача была в слегка юмористическом ключе рассказать эту историю, нужны были не только выдающиеся актёры, но и имеющие чувство юмора и чувство ритма. Пекка Странг и Криста Косонен — чистые комедианты оба. Пекка согласился сразу. Криста вроде бы тоже проявила заинтересованность с самого начала, но всё же нам потребовался год, чтобы уговорить её.

- Как велась работа с актёрами?

– Ключевой задачей было достичь атмосферы доверия, много говорили до и после съёмок, обсуждали, кто как себя чувствует, вместе ходили на БДСМ-сессии, надевали на себя кожаные колпаки, вместе вошли в очень интимное пространство. Было интересно наблюдать, как человек выходит наружу.

Первой совместной сценой актёров стала сцена БДСМ-сессии, с нее мы и начали съёмки. Сразу что-то щёлкнуло и стало понятно, что между актёрами возникла химия. Мне как режиссёру помимо обсуждения с ними оставалось лишь выставлять мизансцены. Только когда все отсняли, дошли до момента, который они не хотели смотреть. Это значит, что мы все сделали правильно.

кадр из фильма "Собаки не носят штанов", реж. Ю.-П.Валкеапяа

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- Насколько я знаю, практически все отечественные фильмы в вашей стране получают господдержку через Фонд финского кино. Каков бюджет картины, и финансировал ли ее Фонд?

– Наш бюджет — 1,4 млн евро, и, действительно, большую часть выделил Фонд финского кино. Также в финансировании участвовала Финская радиовещательная компания. И, поскольку мы полностью снимали фильм в Латвии, мы получили значительный налоговый возврат от фонда кино в Риге.

- Как приняли «Собаки не носят штанов» у вас на родине и в других странах?

– В Финляндии фильм получил отличные рецензии и отзывы критиков, но аудитории было не очень много, около 10 тысяч, всё же тема некоммерческая, фильм несколько маргинальный и находится за пределами мейнстрима. Но реакция тех, кто посмотрел, была положительной, фильм до сих пор идёт в кинотеатрах.

В ленте есть один момент, на котором аудитории становится тяжело. В Италии киноманы покидали зал, хлопая креслами со словами: «Какой позор». Мне жаль, что я этого не видел. Если бы я знал, я бы сказал: «Ребята, не уходите, будет хуже».
«Собаки не носят штанов» участвовал и в фестивале жанрового кино в Ситжесе, Испания.  У публики там весьма крепкий желудок, чего они только не видели. Но кто-то упал в обморок. Это меня порадовало. Конечно, после того, когда я узнал, что с ним всё в порядке.

- Как вы отнеслись к идее проката своей киноленты в Петербурге и в России?

– Мне понравилась идея. Финские фильмы в большом российском прокате — большая редкость. Я подозреваю, только Аки Каурисмяки это только и удавалось. Это стало для меня сюрпризом, учитывая политическую позицию, например, в отношении сексуальных меньшинств. Но, тем не менее, всё равно есть определённая свобода для показа таких фильмов, и это здорово. Да и в целом люди из российской киноиндустрии, которых я знаю, и россияне — культурные и искушённые, великолепно знающие кинематограф. В России с самого начала существовала сильная культура кинематографа, и до сих пор она на высоком уровне.

- У вас есть любимый российский режиссёр?

– «Иди и смотри» Элена Климова — мой фильм на все времена. Конечно, я люблю Андрея Траковского и Михаила Калатозова («Летят журавли» и «Я — Куба»).

- Российская аудитория отличается от европейской?

– Нет. Я думаю, в случае с этим фильмом темы универсальные. Конечно, у людей разное чувство юмора. Я был в Лондоне с показом, и аудитория особенно хорошо реагировала на неловкие ситуации, юмор, и громко смеялась от начала до самого конца. В Петербурге я получил вопрос о мужских фантазиях (допускал ли режиссёр, что некоторые могут увидеть сексистский намёк на то, что женщина — это лишь инструмент в мужских фантазиях. — Прим. ред.). Картина не предлагает конкретных суждений и однозначной оценки, мне бы не хотелось вытаскивать на поверхность моральную составляющую. Но такие вопросы больше связаны с сегодняшней модой, люди ищут ошибки и видят жизнь в чёрно-белом свете. Я надеюсь, это пройдёт, и зрители будут смотреть кино с более широкой перспективой.


© Фонтанка.Ру

Яна Пруссакова, «Фонтанка.ру»

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