Дзюба и Аршавин позвали петербуржцев на «Русскую классику»
Футболисты «Зенита» пригласили болельщиков на хоккейные матчи в рамках «Русской классики», которые пройдут на «Газпром Арене» 15 и 19 декабря. В ролике приняли участие Андрей Аршавин, Артем Дзюба, Сердар Азмун и Бранислав Иванович. Сложнее всех пришлось иранскому форварду сине-бело-голубых. Подробности – в ролике.
видео с канала ФК «Зенит»
Напомним, что 15 декабря состоится матч Кубка Первого канала Россия — Финляндия, начало в 16:00. 19 декабря в рамках регулярного чемпионата КХЛ встретятся СКА — ЦСКА, начало в 20.00.
О том, как это происходило в прошлом году, читайте в материале «Фонтанки».