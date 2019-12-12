Дзюба и Аршавин позвали петербуржцев на «Русскую классику»

Футболисты « Зенита » пригласили болельщиков на хоккейные матчи в рамках « Русской классики » , которые пройдут на « Газпром Арене » 15 и 19 декабря. В ролике приняли участие Андрей Аршавин, Артем Дзюба, Сердар Азмун и Бранислав Иванович. Сложнее всех пришлось иранскому форварду сине-бело-голубых. Подробности – в ролике.

видео с канала ФК «Зенит»



