Почему собрать пробку на КАД днём лучше, чем работать ночью, объяснили дорожники

На несколько часов днём 12 декабря на север КАД вернулись многокилометровые пробки, какие были здесь всё лето.

В 12:18 сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал «самую длинную пробку для данного времени суток за всю последнюю неделю» на внутреннем кольце от Выборгского шоссе до проспекта Энгельса – 6,5 километра. Уже к 15:33 затор вырос до 10,4 километра, от Выборгского шоссе до проспекта Культуры.

Читатель «Фонтанки» Николай на проезд 5 километров потратил полчаса. «Причина в дневном нанесении разметки. Непонятно, что мешало делать это ночью», – задаётся вопросом Николай.

Кроме того, пользователи «Яндекс.Карт» отмечали ДТП на внутреннем кольце. Сообщений об аварии в соцсетях не появлялось.





В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» объяснили, почему для работ было выбрано именно это время. Сейчас на северном участке продолжается реконструкция (завершение работ намечено на ноябрь 2020 года). «В период проведения работ действует временная схема организации движения транспорта. Подрядная организация, которая в рамках контракта ведёт реконструкцию участка, выполняла работы по восстановлению горизонтальной дорожной разметки в соответствии с утвержденной временной схемой. Работы выполнялись в период, когда позволили погодные условия. Дневное время было выбрано в целях обеспечения безопасности дорожного движения», – отмечают в пресс-службе.

В настоящее время все ограничения, связанные с нанесением разметки, сняты. Пробка, как видно на «Яндекс.Карте», тоже рассосалась.

Автомобилисты, стоящие в пробке, вряд ли активно задумываются о вопросах безопасности. Однако эта тема действительно актуальна. Дорога в идеале должна быть максимально свободна: ни транспортных средств посреди проезжей части, ни рабочих, ни ограждений. По статистике, в стоящий на КАД автомобиль врезаются не позднее чем через 5 – 8 минут. «Фонтанка» публиковала видеоподборку таких ДТП; в них в том числе попадают дорожные рабочие. Днём помеху на пути разглядеть легче, чем в темноте, и с этой точки зрения выбор времени суток полностью оправдан.