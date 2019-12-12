Гуляем, как в последний раз: россияне потратят рекордную сумму на празднование 2020 года

Средний житель России нарастил бюджет празднования Нового, 2020 года с 16,9 тысячи до 19,3 тысячи рублей, посчитала компания «Делойт», пишут 12 декабря «Ведомости».

Как рассказал изданию руководитель Группы по обслуживанию компаний сектора розничной торговли Владимир Бирюков, большая часть трат придется на подарки (46%) и еду (43%), остальное — на развлечения. По этому показателю россияне почти сравнялись с европейцами — там тоже тратят на подарки половину новогоднего бюджета.

В качестве наиболее желанного подарка россияне обоих полов назвали деньги. У мужчин были выявлены предпочтения к смартфонам, а у женщин к парфюмерии. Хотя по факту все они получают почти в половине случаев шоколад и косметику.

Перед праздником жителей России ждет череда корпоративов. Работодатели увеличили в этом году расходы на них и планируют предложить сотрудникам выезды в баню, рестораны или банкеты в офисе.



