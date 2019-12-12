В Кронштадте провели голографический телемост с Москвой в сети 5G

Прямая двусторонняя видеотрансляция с использованием голограммы прошла межу Кронштадтом и Москвой в пилотных сетях пятого поколения. Как сообщили в пресс-службе компании МТС, организовавшей телемост, в нем приняли участие заместитель министра экономического развития РФ Оксана Тарасенко и известный российский видеоблогер Валентин Петухов (Wylsacom).

Телемост был организован в ходе конференции и выставки высоких технологий «Неделя российского Интернета – RIW 2019» (Russian Internet Week). Один из спикеров находился в Центре международной торговли в Москве, другой – на сцене Драматического театра Балтийского флота в Кронштадте. Они обсуждали перспективы развития цифровых технологий и сетей 5G, наблюдая голографическое 3D-изображение друг друга в прямом эфире.

— Сегодня у нас есть возможность видеть своими глазами будущее цифровых технологий, которые по мере развития 5G не только радикально изменят пользовательский опыт и нашу повседневную жизнь, но и сами по себе породят принципиально новые бизнес-модели, технологии и сервисы, — отметил президент МТС Алексей Корня. — Благодаря высокой скорости передачи данных и минимальным задержкам в сетях 5G мы сможем создавать иммерсивные диалоговые платформы для обучения и развлечений за счет смешения цифровой и физической действительности. Если 4G сделало привычными такие вещи, как стриминг, потоковое видео и приложения в смартфонах, то 5G сделает доступными виртуальную и дополненную реальность, тактильный интернет, искусственный интеллект, квантовые вычисления, умные вещи и роботы.

На сегодняшний день, по словам директора МТС в Санкт-Петербурге Павла Коротина, пилотная сеть 5G в Кронштадте – самая масштабная сеть пятого поколения в России.



