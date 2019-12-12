Самым прибыльным частным бизнесом, принадлежащим петербуржцам, стала группа «Илим». В тройке лидеров — «Группа ЛСР» и «Орими».

В рейтинге «Фонтанка-500» лидерами по чистой прибыли стали группа «Илим», «Группа ЛСР» и «Орими». На три этих предприятия приходится 35% всей чистой прибыли, заработанной петербургскими крупнейшими бизнесменами за три последних года.

Рейтинг «Фонтанка-500» описывает владельцев крупнейших по выручке частных городских компаний. Для попадания в список фирмы должны отвечать трем требованиям: быть зарегистрированными в Петербурге и Ленобласти, по большей части принадлежать физлицам-петербуржцам и иметь выручку более 1 млрд рублей три последних года подряд.

Согласно опубликованному на этой неделе рейтингу, крупнейшим по выручке городским частным бизнесом стала группа «О'КЕЙ», контроль над которой СМИ приписывают Дмитрию Троицкому, Дмитрию Коржеву и Борису Волчеку. Совокупная выручка группы в 2016 – 2018 гг. составила 509,9 млрд руб. Однако это одновременно и едва ли не самый убыточный бизнес в городе. Его совокупный результат — минус 4,2 млрд руб.

Самую же большую прибыль показала лесопромышленная группа «Илим», одно из крупных юрлиц которого зарегистрировано в Петербурге. Консолидированная прибыль «Илима» за три года превысила 80,7 млрд руб. при выручке 378 млрд руб. Причем «Илим» лидирует и по объему выплаченных акционерам дивидендов — 71,7 млрд руб. Владельцами группы называются Захар Смушкин, Борис и Михаил Зингаревичи и Леонид Ерухимович.





На втором месте в списке самых прибыльных компаний — строительная «Группа ЛСР», подконтрольная Андрею Молчанову. Ее результат — 41,2 млрд руб. за три года (выручка — 383 млрд руб.) и 24,1 млрд руб. дивидендов. На третьем месте – «Орими Трейд», одно из крупнейших в стране предприятий пищевой отрасли. При общей выручке в 122,5 млрд руб. чистая прибыль составила 20,6 млрд руб. На дивиденды было направлено почти ровно 20 млрд руб. Компания принадлежит Александру Евневичу, Сергею Касьяненко и Ивану Тюшкевичу.

Всего в рейтинге присутствует около 500 компаний и групп предприятий Петербурга. На сайте «Фонтанки» названы все их основные владельцы и финансовые результаты за 2016 – 2018 гг.