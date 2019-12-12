Пулково ждет курильщиков. Аэропорт готов оборудовать курительные комнаты

ООО «Воздушные ворота Северной столицы», управляющее аэропортом «Пулково», поддерживает возвращение комнат для курения в здания аэропортов и готово адаптировать инфраструктуру под их создание. Об этом 12 декабря сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

По мнению оператора, вытяжные и фильтрационные системы смогут препятствовать распространению табачного дыма и запаха за пределы комнат. Такая практика применяется в аэропортах по всему миру, добавили в ВВСС.

Курилки в аэропортах были запрещены в 2013 году. Сегодня Госдума приняла в третьем чтении закон, разрешающий их установку при условии, что стены таких комнат должны быть непрозрачными.

Инициативу внес еще в 2017 году депутат Сергей Боярский. Минздрав выступил против законопроекта, указывая, что это будет способствовать увеличению количества курильщиков и росту числа заболеваний, обусловленных потреблением сигарет.



