«Интерпретация — процесс непрерывный». Путин заявил, что «жизнь требует нового осмысления Конституции»

Президент России Владимир Путин рассказал, что толкование Конституции – «процесс непрерывный». Об этом глава государства заявил 12 декабря во время встречи с судьями Конституционного суда (КС) в Ново-Огарёво.

Встреча была приурочена к Дню Конституции. Президент поздравил судей с праздником, а также напомнил им о том, что «от глубокого понимания Основного закона и его принципов напрямую зависит качество новых нормативных актов».

«Одна из важнейших функций суда – толкование Конституции. Казалось бы, за 26 лет с её небольшим по объёму текстом уже детально разобрались: прочли, поняли и точно всё понимают, знают, как следует применять нормы Основного закона. Однако интерпретация, толкование как отдельных его положений, так и документа в целом – это процесс непрерывный. Тем более что сама жизнь, её развитие требуют всё нового и нового осмысления Конституции», – подчеркнул Путин.

Президент уточнил, что сейчас среди важнейших задач для КС — «расчистка нормативного правового массива от избыточных требований, препятствующих экономической активности».



