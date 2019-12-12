ГК «Полис Групп» получит первый транш по проектному финансированию

В ближайшее время ГК «Полис Групп» получит первый транш денежных средств в рамках проектного финансирования строительства ЖК «Мой мир» в Мурино от ДОМ.РФ .

Об этом рассказала директор департамента рекламы и маркетинга компании Ольга Ульянова.

«ГК «Полис Групп» – один из первых застройщиков Северной столицы, который запустил проект с использованием проектного финансирования. Это жилой комплекс «Мой мир» в Мурино. Этому предшествовали долгие месяцы переговоров с банком, просчетов финансовой модели», – отметила представитель компании.

Напомним, финансирование строительства нового проекта осуществляет Банк ДОМ.РФ. Соответствующее соглашение на сумму 5,4 млрд руб. стороны подписали в сентябре 2019 года.

По словам Ольги Ульяновой, стоимость квартир в новом проекте на 10% выше, чем в тех, что компания реализует по старым правилам – результат затрат на банковское обслуживание.

В ближайшее время девелопер планирует вывести на рынок еще несколько жилых комплексов. Компания уже приступила к проработке возможных финансовых схем по ним.

«Сейчас, после перехода рынка на проектное финансирование, процесс подготовки участков под строительство будет происходить дольше, – рассказала Ольга Ульянова. – Если раньше основным вопросом мы считали создание и подготовку самого проекта, то сегодня основной вопрос – это финансовая модель. Потому что теперь оценить свои риски и заложить их в стоимость проекта должен не только застройщик, но и банк, который в свою очередь также диктует условия, чтобы эти риски минимизировать».

В следующем году компания сохранит объемы текущего строительства за счет запуска новых строек.

«Сейчас большое количество наших проектов находится на завершающей стадии. В текущем, 2019 году, мы сдали рекордное количество квадратных метров – порядка 390. Ввод в эксплуатацию еще части объектов, которые реализуются еще по старым правилам, мы планируем на следующий год. Параллельно с этим будем развивать новые проекты, таким образом, сохраняя показатели по объемам строящегося жилья, которые у нас есть сейчас», – подытожила эксперт.

Напомним, ежегодно объем текущего строительства ГК «Полис Групп» составляет около 500 тыс. кв. м.

АО «Банк ДОМ.РФ». Универсальная лицензия ЦБ РФ № 2312 от 19 декабря 2018 года.

Справка о компании ГК «Полис Групп»

ЖК "Мой мир" – застройщик ООО "МУРИНО 117", проектная декларация на сайте наш.дом.рф