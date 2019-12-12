Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

«Техническое решение» 12 декабря приняла нижняя палата российского парламента. С 1 января минимальный размер оплаты труда увеличится.

Как сообщается на сайте Госдумы, он составит 12 тысяч 130 рублей. Такое решение сегодня принял парламент в третьем, окончательном чтении.

Размер МРОТ с 1 января 2020 года составляет 100% величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.

«Таким образом, повышение МРОТ по отношению к установленным с 1 января 2019 года 11 280 рублям в месяц составит 850 рублей (рост на 7,5%)», – сообщается в релизе.





Кроме того, законом предусматривается, что ежегодно устанавливаемый с 1 января МРОТ может быть не только равен величине прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года, но может и превышать эту величину, что также уже предусмотрено Трудовым кодексом РФ.

О том, что еще повысится в 2020 году, читайте тут.