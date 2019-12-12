Обвиняемого в убийстве третьеклассницы из Ленобласти отправили в камеру

В Ленобласти арестован житель Волосово, обвиняемый в изнасиловании и убийстве школьницы восемь лет назад.

О мере пресечения сообщает 12 декабря издание 47news. В камеру отправился 55-летний дальнобойщик Олег Ахтияйнен. По версии следствия, в марте 2011 года он заманил к себе домой 10-летнюю Яну Александрову, изнасиловал ее и задушил. Тело вывез в лес и закопал в снегу. Свои «Жигули» для этого предоставил его родственник Борис Бокарев. Сегодня 35-летний мужчина проходит как сокрывший тяжкое преступление, срок давности за это уже вышел.

Напомним, Ахтияйнен — не чужой для Яны человек. Он родной брат отчима девочки. Последнего тогда заподозрили в расправе над падчерицей, но в итоге вменили только развращение младшей сестры Яны. Отчима отправили в колонию на 13 лет, он сидит до сих пор.



