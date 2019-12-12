Госдума обязала банки возвращать страховку при досрочном погашении кредита

Госдума обязала банки возвращать страховку при досрочном погашении кредитаДепутаты Госдумы приняли закон о возврате заемщику части страховой премии при досрочном погашении кредита.

Как сообщается 12 декабря на сайте нижней палате парламента, до внесения поправок в Гражданский кодекс в случае досрочного возврата заемщиком всей суммы потребительского кредита, как правило, ему отказывают в возврате части страховой премии за неистекший период. Делать так позволяли положения ГК, согласно которым при досрочном отказе страховщика от договора страхования уплаченная им страховая премия не возвращается, если договором не предусмотрено иное.

Теперь в положения внесли корректировку, согласной которой уплаченная заемщиком страховая премия подлежит возврату, за вычетом ее части пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. При этом возврат должен быть произведен не позднее семи рабочих дней со дня получения соответствующего заявления от заемщика.

«Граждане, как потребители услуг, являются экономически более слабой и зависимой стороной, и нуждаются в дополнительных гарантиях обеспечения своих прав и законных интересов», — отметил председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.







