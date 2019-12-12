Растёт интерес к инвестициям – ГК «ПСК» подвела итоги года на рынке апартаментов

10 декабря в апарт-комплексе Like прошла пресс-конференция, организованная ГК «ПСК» и посвящённая итогам года на рынке апартаментов в Петербурге. Спикерами выступили руководитель департамента развития ГК «ПСК» Сергей Мохнарь, генеральный директор «МТЛ.Управление недвижимостью» Николай Антонов и руководитель отдела исследований Knight Frank Светлана Московченко.

фото предоставлено компанией "ПСК"

Тема конференции вызвала живой интерес СМИ, которые были представлены ведущими деловыми, строительными, общественно-информационными изданиями и радиостанциями. После выступлений спикеров журналисты задали множество вопросов, а затем отправились на экскурсию по апарт-комплексу Like и его обширной инфраструктуре, побывав первыми посетителями фитнес-клуба с бассейном Like Fitness.

Один из ключевых выводов конференции — в 2019 г. в Петербурге большая часть апартаментов покупалась с целью инвестиций. Таким образом, апартаменты переходят из категории альтернатив жилью в поле зрения и интересов людей, желающих сдавать недвижимость в аренду и получать доход. Кроме этого апартаменты капитализируются — дорожают на 47% за период от начала строительства до ввода в эксплуатацию, на примере комплекса Like.

Яркая тенденция этого года — развитие «проектов-тысячников», с числом апартаментов в 2000-3000 и более. Один из самых крупных в этой категории в 2019 г. начала строить ГК «ПСК». Это апарт-комплекс START с 3244 апартаментами рядом с метро «Парнас». Проект отличился и ценой — сейчас стоимость начинается от 1,6 млн руб. или от 86 тыс. руб. за квадратный метр в апартаментах с отделкой и расположением возле метро. При этом средняя стоимость квадратного метра в Петербурге, по данным Knight Frank, сейчас находится на уровне 143 тыс. руб.

— Локация, стоимость и сервис — три составляющие успеха апартаментов, — отметил Сергей Мохнарь, руководитель департамента развития ГК «ПСК». — Популярность апартаментов росла за счет туристической сферы. Городу и сейчас не хватает предложений, особенно в высокий сезон. Но делать ставку исключительно на туристов в 2020 году и далее было бы неправильно. Мы видим развитие сегмента в новых целевых аудиториях: это молодежь, покупатели недвижимости для детей, переезжающие в Петербург люди, студенты, участники программ стажировок и длительных командировок. Эти категории будут обеспечивать спрос как на покупку, так и на аренду. Для этих людей мы строим недорогие апартаменты, рядом с метро, с исчерпывающим набором сервисов от фитнес-клуба и детского сада до ресторана и уборки в номерах.

Светлана Московченко из Knight Frank поделилась прогнозом о том, что в этом году в Петербурге будет продано порядка 5000 апартаментов. И отметила текущее соотношение приобретений для себя и под сдачу в аренду, как 40/60.

Николай Антонов, генеральный директор «МТЛ.Управление Недвижимостью», сообщил, что в управляемых его компанией апарт-отелях период простоя апартаментов в отсутствии арендаторов в 2019 г. не превышал 5-15%, в зависимости от расположения и стоимости. А также спрогнозировал рост предложения и покупок апартаментов и конкуренции между проектами.

Кроме спроса, на развитие апартаментов повлияет и земельный фонд Петербурга. Это участки в локациях с хорошей транспортной доступностью, на которых строительство жилых комплексов ограничено. На них будут появляться новые апарт-комплексы, что сохраняет возможность приобретения удачно расположенной недвижимости.

Справка о компании "ПСК"

Комплекс LIKE - застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents

Апарт-комплекс Start – застройщик ООО "Компания СОЛ", проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/