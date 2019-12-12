Авто Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+1°C
/ Завтра: +2
$ 63.23р
70.43р
17:04 12.12.2019
Расширенный поиск

Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
12.12.2019 16:40
Печать

Растёт интерес к инвестициям – ГК «ПСК» подвела итоги года на рынке апартаментов

10 декабря в апарт-комплексе Like прошла пресс-конференция, организованная ГК «ПСК» и посвящённая итогам года на рынке апартаментов в Петербурге. Спикерами выступили руководитель департамента развития ГК «ПСК» Сергей Мохнарь, генеральный директор «МТЛ.Управление недвижимостью» Николай Антонов и руководитель отдела исследований Knight Frank Светлана Московченко.

Растёт интерес к инвестициям – ГК «ПСК» подвела итоги года на рынке апартаментов

фото предоставлено компанией "ПСК"

Тема конференции вызвала живой интерес СМИ, которые были представлены ведущими деловыми, строительными, общественно-информационными изданиями и радиостанциями. После выступлений спикеров журналисты задали множество вопросов, а затем отправились на экскурсию по апарт-комплексу Like и его обширной инфраструктуре, побывав первыми посетителями фитнес-клуба с бассейном Like Fitness.

Один из ключевых выводов конференции — в 2019 г. в Петербурге большая часть апартаментов покупалась с целью инвестиций. Таким образом, апартаменты переходят из категории альтернатив жилью в поле зрения и интересов людей, желающих сдавать недвижимость в аренду и получать доход. Кроме этого апартаменты капитализируются — дорожают на 47% за период от начала строительства до ввода в эксплуатацию, на примере комплекса Like.

Яркая тенденция этого года — развитие «проектов-тысячников», с числом апартаментов в 2000-3000 и более. Один из самых крупных в этой категории в 2019 г. начала строить ГК «ПСК». Это апарт-комплекс START с 3244 апартаментами рядом с метро «Парнас». Проект отличился и ценой — сейчас стоимость начинается от 1,6 млн руб. или  от 86 тыс. руб. за квадратный метр в апартаментах с отделкой и расположением возле метро. При этом средняя стоимость квадратного метра в Петербурге, по данным Knight Frank, сейчас находится на уровне 143 тыс. руб.

— Локация, стоимость и сервис — три составляющие успеха апартаментов, — отметил Сергей Мохнарь, руководитель департамента развития ГК «ПСК». — Популярность апартаментов росла за счет туристической сферы. Городу и сейчас не хватает предложений, особенно в высокий сезон. Но делать ставку исключительно на туристов в 2020 году и далее было бы неправильно. Мы видим развитие сегмента в новых целевых аудиториях: это молодежь, покупатели недвижимости для детей, переезжающие в Петербург люди, студенты, участники программ стажировок и длительных командировок. Эти категории будут обеспечивать спрос как на покупку, так и на аренду. Для этих людей мы строим недорогие апартаменты, рядом с метро, с исчерпывающим набором сервисов от фитнес-клуба и детского сада до ресторана и уборки в номерах.

Светлана Московченко из Knight Frank поделилась прогнозом о том, что в этом году в Петербурге будет продано порядка 5000 апартаментов. И отметила текущее соотношение приобретений для себя и под сдачу в аренду, как 40/60.

Николай Антонов, генеральный директор «МТЛ.Управление Недвижимостью», сообщил, что в управляемых его компанией апарт-отелях период простоя апартаментов в отсутствии арендаторов в 2019 г. не превышал 5-15%, в зависимости от расположения и стоимости. А также спрогнозировал рост предложения и покупок апартаментов и конкуренции между проектами.

Кроме спроса, на развитие апартаментов повлияет и земельный фонд Петербурга. Это участки в локациях с хорошей транспортной доступностью, на которых строительство жилых комплексов ограничено. На них будут появляться новые апарт-комплексы, что сохраняет возможность приобретения удачно расположенной недвижимости.

Справка о компании "ПСК"

Комплекс LIKE -  застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents

Апарт-комплекс Start – застройщик ООО "Компания СОЛ", проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      12.12.2019 16:55

      ГК «Полис Групп» получит первый транш по проектному финансированию

      В ближайшее время ГК «Полис Групп» получит первый транш денежных средств в рамках проектного финансирования строительства ЖК «Мой мир» в Мурино от ДОМ.РФ.
      "ПСК"
      12.12.2019 13:57

      ГК «ПСК» ввела в эксплуатацию апарт-комплекс Like

      ГК «ПСК» получила разрешение на ввод в эксплуатацию апарт-комплекса Like на Политехнической ул., 6. Началась передача апартаментов и выдача ключей собственникам.
      Группа ЦДС
      12.12.2019 13:37

      До 31 декабря Группа ЦДС дарит ТОП-отделку LifeStyle

      В преддверии Нового года Группа ЦДС дарит покупателям ТОП-отделку LifeStyle в дополнение к базовой чистовой отделке квартиры. Акция действует с 12 по 31 декабря 2019 года.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      12.12.2019 12:10

      Банк «Санкт-Петербург» расширяет линейку тарифов расчётно-кассового обслуживания

      Банк «Санкт-Петербург» обновил свою линейку РКО. В обновленной линейке представлен новый пакет «Деловой. Лайт». Он создан для легкого старта нового и небольшого бизнеса без привязки к конкретному виду отрасли.
      предоставлено ГК "КВС"
      12.12.2019 12:00

      В микрорайоне «Ясно.Янино» открыта зона каршеринга

      На территории микрорайона «Ясно.Янино» от Группы компаний «КВС» появился новый комфортный сервис – 12 декабря здесь начала работать зона каршеринга. Услуги по аренде машин предлагает компания CarSmile.
      ГК «Полис Групп»
      12.12.2019 11:28

      Только пять дней метры в подарок от ГК «Полис Групп»

      С 11 по 15 декабря 2019 г. ГК «Полис Групп» предлагает скидки на покупку квартир в жилых комплексах «Полис на Неве» на Октябрьской набережной и «Краски лета» в Мурино у метро «Девяткино».
      Glorax Development
      12.12.2019 10:50

      Начался монтаж архитектурной подсветки Golden City

      На площадке VI квартала Golden City, который компания Glorax Development возводит на намывных территориях Васильевского острова, начались работы по устройству кабельных линий архитектурной подсветки фасада.
      Группа «Эталон»
      11.12.2019 17:50

      Еще один банк аккредитовал один из корпусов ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон»

      ПАО «Промсвязьбанк» аккредитовал корпус 4.13 ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон», который реализуется в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в непосредственной близости от станций метро «Балтийская» и «Фрунзенская».
      АО «Альфа-Банк»
      11.12.2019 16:05

      Приложение Альфа-Банка признано лучшим в стране

      Впервые за 5 лет сменился лидер рейтинга мобильных банков по версии аналитического агентства Markswebb — приложение Альфа-Банка признано лучшим в категории Digital Office.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      11.12.2019 15:37

      Банк «Санкт-Петербург» и «Ярко» дарит подарки

      12 декабря программе лояльности «Ярко» Банка «Санкт-Петербург» исполняется пять лет. В этот день клиентов и сотрудников Банка ждет более 5 тысяч подарков от тридцати партнёров программы «Ярко» и Банка «Санкт-Петербург».
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      11.12.2019 13:50

      Банк «Санкт-Петербург» получил премию «Время инноваций» сразу в двух номинациях

      Банк «Санкт-Петербург» получил премию «Время инноваций-2019» сразу в двух номинациях: «Инновация года» и «Продукт года».
      предоставлено пресс-службой компании Bau City Development
      11.12.2019 13:40

      Кто развивает инфраструктуру для электрокаров?

      О том, где можно зарядить свой электромобиль в Санкт-Петербурге, рассказывает «Бау Сити».