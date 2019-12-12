Аномальная зона на Обводном – ДТП через каждые 150 метров

Сразу три аварии произошли днём 12 декабря на набережной Обводного канала в районе американских мостов.

Сначала в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» появились фотографии столкновения «Газели» и «Хонды». «А следом ещё троечка стоит и парочка. Три аварии через 100 м. Ну как так можно? – удивляется Илья. – Соблюдайте дистанцию». В доказательство его слов чуть позже в паблике появилось фото «паровозика» из трёх легковых машин.

Судя по всему, ДТП обошлись без пострадавших. Движение они затрудняют, но пробка не очень большая.





Раньше этот участок был особенно аварийным: под мостами застревали грузовики, как сейчас под мостом глупости на Софийской. Однако реконструкция мостов решила эту проблему.



