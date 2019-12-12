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12.12.2019 16:38
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Глава МВД Украины: Задержаны подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета

Глава украинского МВД рапортовал о том, что полиция смогла задержать подозреваемых в убийстве журналиста, которое произошло 20 июля 2016 года. Автомобиль Шеремета взорвался в трехстах метрах от его дома, после того как он сел за руль.

«Только что нацполиция задержала и с согласия ГПУ предъявила обвинения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела», – написал 12 декабря на своей странице в Facebook Арсен Аваков.

По его словам, суд должен в скором времени избрать подозреваемым меру пресечения. Аваков также обещал рассказать о ходе расследования во время пресс-конференции.


Справка:

Гражданин России Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве. Он скончался в машине скорой, после того как автомобиль, за руль которого он сел, взорвался в трехстах метрах от его дома. Бомба была прикреплена к днищу машины. На запись камер видеонаблюдения попали и те, кто ее установил, но выяснить их личности не удавалось долгое время.

Шеремет родился и начал карьеру журналиста в Белоруссии, потом несколько лет он проработал на ОРТ в Москве и в 2014 уехал работать в Киев. В день своей смерти должен был выйти в очередной эфир «Радио Вести».

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