Происшествия
Глава МВД Украины: Задержаны подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета
Глава украинского МВД рапортовал о том, что полиция смогла задержать подозреваемых в убийстве журналиста, которое произошло 20 июля 2016 года. Автомобиль Шеремета взорвался в трехстах метрах от его дома, после того как он сел за руль.
«Только что нацполиция задержала и с согласия ГПУ предъявила обвинения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела», – написал 12 декабря на своей странице в Facebook Арсен Аваков.
По его словам, суд должен в скором времени избрать подозреваемым меру пресечения. Аваков также обещал рассказать о ходе расследования во время пресс-конференции.
Справка:
Гражданин России Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве. Он скончался в машине скорой, после того как автомобиль, за руль которого он сел, взорвался в трехстах метрах от его дома. Бомба была прикреплена к днищу машины. На запись камер видеонаблюдения попали и те, кто ее установил, но выяснить их личности не удавалось долгое время.
Шеремет родился и начал карьеру журналиста в Белоруссии, потом несколько лет он проработал на ОРТ в Москве и в 2014 уехал работать в Киев. В день своей смерти должен был выйти в очередной эфир «Радио Вести».