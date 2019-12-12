Глава МВД Украины: Задержаны подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета

Глава украинского МВД рапортовал о том, что полиция смогла задержать подозреваемых в убийстве журналиста, которое произошло 20 июля 2016 года. Автомобиль Шеремета взорвался в трехстах метрах от его дома, после того как он сел за руль.

«Только что нацполиция задержала и с согласия ГПУ предъявила обвинения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела», – написал 12 декабря на своей странице в Facebook Арсен Аваков.

По его словам, суд должен в скором времени избрать подозреваемым меру пресечения. Аваков также обещал рассказать о ходе расследования во время пресс-конференции.



