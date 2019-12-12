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Технологии
12.12.2019 16:45
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МегаФон, «Ростелеком», «ВымпелКом» и МТС создают совместное предприятие для строительства сетей 5G

МегаФон, «Ростелеком», ВымпелКом и МТС подписали меморандум о создании СП для расчистки спектра и строительства собственных сетей 5G. Об этом сегодня, 12 декабря сообщили «Фонтанке» в пресс-службе МегаФона.

Как рассказали в компании, сотрудничество осуществляется на паритетных началах . Каждый из участников СП обладает необходимой сетевой инфраструктурой и опытом реализации проектов разного уровня сложности, в регионах России уже были запущены пилотные проекты, демонстрирующие возможности связи нового поколения и ее применения. Но в связи с тем, что спектр загружен действующими пользователям, каждый оператор в отдельности не сможет построить свою собственную сеть в ближайшее дело.

—  Уверен, совместная работа операторов по развитию 5G в России позволит выстроить диалог с государством и совместно запустить стандарт связи нового поколения, дав импульс развитию перспективных технологий и открыв нашим абонентам огромный мир цифровых возможностей, — говорит генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян. — Пилотные проекты в рамках тестовых зон позволили нам и партнерам изучить возможности сети и сформулировать рекомендации по использованию частотного спектра. Мы видим, что «золотым»стандартом для развития 5G в России, как и во всем мире, должен быть диапазон 3400-3800 МГц, а другие частоты возможны к использованию как комплиментарные.

Примерно 90% коммерческих запусков нового стандарта в мире было реализовано именно в этом диапазоне частот. Вендоры также разрабатывают оборудование преимущественно под этот диапазон.


В настоящее время операторы связи разработали ряд предложений, как можно было бы высвободить нужные для 5G частоты, например, вывести из крупных городов наземные станции спутниковой связи. Но для того, чтобы вести эту работу, Министерство связи должно подтвердить полномочия совместного предприятия операторов о том, что оно имеет право заниматься вопросами расчистки спектра. Также должно быть подтверждено, что тот спектр, который будут высвобождать операторы связи, должен отойти к участникам этого совместного предприятия.

В рамках работы совместного предприятия, компании будут совместно использовать инфраструктуру для более полного покрытия территорий связью. Как отмечают в МегаФоне, такой «шеринг» — привычная схема работы для операторов, например, «ВымпелКом» и МТС использовали ее для развития LTE.

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