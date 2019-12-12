Инспектора ДПС Аронова уволили за швы на ногах пенсионера. Пьяный, он бил того палкой

Пожилой житель Пушкина пострадал после встречи с уже бывшим инспектором ГИБДД Олегом Ароновым, как только вышел из госпиталя. Обратно ему пришлось возвращаться с рассечениями на ногах.

Как «Фонтанке» 12 декабря рассказал сын пострадавшего 82-летнего пенсионера, на его отца Аронов напал без всяких на то причин, как чуть позже и на школьника на той же Артиллерийской улице в Пушкине. Мужчина 21 ноября возвращался домой с процедур в военном госпитале, успел пройти от выхода из больницы несколько метров. Аронов, по словам родственников пострадавших, вышел из припаркованного автомобиля и просто начал бить пенсионера палкой. Когда тот упал, сел обратно за руль и уехал. Пожилой пушкинец вернулся обратно в больницу, на одной ноге у него образовались гематомы, на вторую пришлось накладывать швы. В Следственном комитете добавили, что Аронов, по их версии, бил пенсионера тростью.

О том, что времяпрепровождение Аронова стало уголовным делом, «Фонтанка» писала накануне. В ГУ МВД сегодня уточнили, что дорожный полицейский был уволен еще в конце ноября за проступок, «порочащий честь и достоинство сотрудника ОВД».

За передвижениями пьяного 26-летнего мужчины 21 ноября следили читатели «Фонтанки», они же видели, как Аронов показывал «удушающий прием» на школьнике. Мальчик отделался испугом, его родители претензии сотруднику предъявлять не стали.





В тот день экс-полицейский, судя по всему, приехал в Пушкин к своей невесте, но на машине бывшего тестя. У Аронова был выходной.