Набиуллина снова вошла в список самых влиятельных женщин мира. В ее заслуги включили подготовку к новым санкциям США

В мировом рейтинге влиятельности среди женщин, который ежегодно составляет Forbes, вновь нашлось место председателю Центробанка РФ.

«Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина второй год подряд остается единственной представительницей России в рейтинге 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes», – сообщает 12 декабря российское издание делового журнала.

Составители рейтинга указывают, что глава ЦБ вместе с крупными банками страны разработала систему мер на случай, если Вашингтон введет санкции против России.

Набиуллина заняла 53-е место – это не лучший результат. В прошлом году она заняла 49-ю строчку.





Первое место все последние годы удерживает Ангела Меркель, которую в Forbes назвали «фактическим лидером Европы». Кроме того, под ее руководством Германия успешно прошла через кризис.

На второй строчке – глава ЕЦБ Кристин Лагард, а замыкает тройку американский политик Нэнси Пелоси. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которую называют преемницей Меркель, пока лишь четвертая. В пятерку вошла и представительница бизнеса – председатель и главный исполнительный директор компании General Motors Мэри Барра.